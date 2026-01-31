Водопостачання відновили у всіх районах Києва, без тепла ще 2600 будинків, - Кличко
У всіх районах Києва відновлено водопостачання. Водночас без тепла ще залишаються близько 2600 будинків.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з теплом та водою
"У всіх районах столиці відновили водопостачання. Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян", - розповів Кличко.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
