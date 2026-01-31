Водопостачання відновили у всіх районах Києва, без тепла ще 2600 будинків, - Кличко

У всіх районах Києва відновлено водопостачання. Водночас без тепла ще залишаються близько 2600 будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з теплом та водою

"У всіх районах столиці відновили водопостачання. Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян", - розповів Кличко.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

