УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Масштабна аварія в енергосистемі
1 384 3

Водопостачання відновили у всіх районах Києва, без тепла ще 2600 будинків, - Кличко

Водопостачання Києва відновлено в повному обсязі, без опалення — 2600 будівель

У всіх районах Києва відновлено водопостачання. Водночас без тепла ще залишаються близько 2600 будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація з теплом та водою

"У всіх районах столиці відновили водопостачання. Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян", - розповів Кличко.

Читайте також: Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Дивіться також: Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20649) Кличко Віталій (3568) опалення (1067) водопостачання (894)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може встигнуть шоб не розмерзлось
показати весь коментар
31.01.2026 23:12 Відповісти
Нема хвп.Троєщина, ранок.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
01.02.2026 10:04 Відповісти
Опалення теж нема.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
01.02.2026 10:05 Відповісти
 
 