1 февраля графики отключений электричества будут действовать во всех областях Украины, - "Укренерго"

В воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения для промышленности.

Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"1 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут вынужденно применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)", - говорится в сообщении.

В "Укренерго" напомнили, что причина применения ограничений – последствия предыдущих российских атак на энергосистему и высокий уровень энергопотребления из-за сильных морозов на всей территории Украины.

Необходимость экономного потребления

Энергетики также напомнили о необходимости экономного энергопотребления.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными бытовыми электроприборами только по очереди. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период после 23:00", - призвали в компании.

Ситуация в энергосистеме

Отдельно в "Укренерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после масштабной аварии.

"Ситуация в энергосистеме Украины постепенно стабилизируется. Почти все блоки атомных электростанций, которые вынужденно разгружались в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность. Процесс донагрузки АЭС продолжается", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Київводоканал", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Вечером 31 января министр Шмыгаль сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии.

