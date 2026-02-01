1 лютого графіки відключень електрики діятимуть у всіх областях України, - "Укренерго"

У неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інформація про відключення

"1 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)", - сказано в повідомленні.

В "Укрненерго" нагадали, що причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергосистему та високий рівень енергоспоживання через сильні морози на всій території України.

Необхідність ощадливого споживання

Енергетики також нагадали про необхідність ощадливого енергоспоживання.

"Будь ласка, користуйтесь потужними побутовими електроприладами лише почергово. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період після 23:00", - закликали в компанії.

Ситуація в енергосистемі

Окремо в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України після масштабної аварії.

"Ситуація в енергосистемі України поступово стабілізується. Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Критична інфраструктура вже зі світлом у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині, - Шмигаль

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Ввечері 31 січня міністр Шмигаль повідомив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії.

Читайте також: Водопостачання відновили у всіх районах Києва, без тепла ще 2600 будинків, - Кличко