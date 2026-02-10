РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
Европа должна воспользоваться "моментом Гренландии" для реформ, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Европейскому Союзу не стоит считать напряженность в отношениях с США преодоленной, в частности по вопросам Гренландии, технологий и торговли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Французский президент подчеркнул, что ЕС должен воспользоваться нынешней ситуацией для глубоких изменений и начать "экономическую революцию", чтобы стать настоящим мировым лидером.

По словам Макрона, на специальном саммите по вопросам конкурентоспособности, который состоится на этой неделе, он будет настаивать на использовании так называемого "момента Гренландии". Речь идет об осознании европейцами собственной уязвимости, что должно стать толчком к давно отложенным экономическим реформам и уменьшению зависимости ЕС от США и Китая.

"На торговом фронте нас ждет китайское цунами, а с американской стороны - минута за минутой нестабильность. Эти два кризиса вызывают глубокий шок - разрыв для европейцев", - заявил Макрон, предостерегая от иллюзии, что напряжение уже окончательно прошло.

Президент Франции также прокомментировал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что всегда был "уважительным, предсказуемым, но не слабым".

"Когда происходит явный акт агрессии, я считаю, что мы не должны склоняться или пытаться достичь урегулирования. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев - она не работает", - добавил он.

Макрон подчеркнул, что сейчас Европа имеет дело с администрацией США, которая, по его словам, является "открыто антиевропейской", демонстрирует пренебрежение к ЕС и стремится к его распаду.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Йде руйнація світопорядку з боку Трампа, вважає колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер (а нині - голова Мюнхенської безпекової конференції, MSC). Так він назвав свою традиційну доповідь напередодні відкриття форуму. І помістив на обкладинці брошури слона - символ Республіканської партії США - це натяк на головну тему, руйнівну політику президента США Дональда Трампа.
Доповідь 2026р. - одна з найпесимістичніших за останні роки. Якщо попередні покоління союзників США могли покладатися не лише на американську силу, а й загалом на загальне розуміння принципів світового порядку, то сьогодні це видається набагато менш надійним. У самій доповіді є однозначне формулювання: ера, коли Європа процвітала під американською парасолькою безпеки, закінчилася.
Україна, проти якої Росія веде повномасштабну війну майже чотири роки, у доповіді названо однією з перших жертв світопорядку нового типу. Замість того, щоб ставитися до неї, насамперед як до питання суверенітету та міжнародного права, Трамп намагаються цю війну переформатувати як предмет переговорів сильних світу цього, у ході яких територія, гарантії безпеки і навіть природні ресурси постраждалих від агресії стають розмінною монетою. У цих умовах європейці змушені пристосовуватися, причому не до Росії, а до Вашингтона. Це потребує конкретних дій, А конфронтація навколо Гренландії проявила межі пристосування: всередині самої Європи та НАТО.
Після приходу Трампа з-за його каденції закінчення війни можливе лише у вигляді угоди, подобається це нам чи ні. А Європа більше не є союзником США. Європа продовжує підтримувати Україну, але при цьому країни Європи рухається із різною швидкістю, і подекуди з різним вектором.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:52 Ответить
Має, повинна, може... Час настав🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 10:59 Ответить
Європа має блокувати російський танкерофлот і Франція в тому числі. Але ж агент ФСБ Макронін не дасть в обіду танкери свого кремлівського куратора.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:32 Ответить
А почему вы не воспользовались моментом Грузии, Крыма, Донбаса, Киева, Бучи?!?!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:40 Ответить
Правда в тому що Америка може легко обійтися без Європи. А для Європи це стане катастрофою. Тільки поки за спиною стоїть американський верзила з рушницею, маленькі лисі європейці будуть відчувати себе сильними і важливими.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:04 Ответить
 
 