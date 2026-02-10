Європа має скористатися "моментом Гренландії" для реформ, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Європейському Союзу не варто вважати напруженість у відносинах зі США подоланою, зокрема щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Французький президент наголосив, що ЄС має скористатися нинішньою ситуацією для глибоких змін і розпочати "економічну революцію", щоб стати справжнім світовим лідером.
За словами Макрона, на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності, який відбудеться цього тижня, він наполягатиме на використанні так званого "моменту Гренландії". Йдеться про усвідомлення європейцями власної вразливості, що має стати поштовхом до давно відкладених економічних реформ і зменшення залежності ЄС від США та Китаю.
"На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони - хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок - розрив для європейців", - заявив Макрон, застерігши від ілюзії, що напруга вже остаточно минула.
Президент Франції також прокоментував свої відносини з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що завжди був "шанобливим, передбачуваним, але не слабким".
"Коли відбувається явний акт агресії, я вважаю, що ми не повинні схилятися або намагатися досягти врегулювання. Ми пробували цю стратегію протягом кількох місяців - вона не працює", - додав він.
Макрон підкреслив, що нині Європа має справу з адміністрацією США, яка, за його словами, є "відкрито антиєвропейською", демонструє зневагу до ЄС і прагне його розпаду.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
