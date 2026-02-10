Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Європа має скористатися "моментом Гренландії" для реформ, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Європейському Союзу не варто вважати напруженість у відносинах зі США подоланою, зокрема щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі.

Французький президент наголосив, що ЄС має скористатися нинішньою ситуацією для глибоких змін і розпочати "економічну революцію", щоб стати справжнім світовим лідером.

За словами Макрона, на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності, який відбудеться цього тижня, він наполягатиме на використанні так званого "моменту Гренландії". Йдеться про усвідомлення європейцями власної вразливості, що має стати поштовхом до давно відкладених економічних реформ і зменшення залежності ЄС від США та Китаю.

"На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони - хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок - розрив для європейців", - заявив Макрон, застерігши від ілюзії, що напруга вже остаточно минула.

Президент Франції також прокоментував свої відносини з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що завжди був "шанобливим, передбачуваним, але не слабким".

"Коли відбувається явний акт агресії, я вважаю, що ми не повинні схилятися або намагатися досягти врегулювання. Ми пробували цю стратегію протягом кількох місяців - вона не працює", - додав він.

Макрон підкреслив, що нині Європа має справу з адміністрацією США, яка, за його словами, є "відкрито антиєвропейською", демонструє зневагу до ЄС і прагне його розпаду.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Йде руйнація світопорядку з боку Трампа, вважає колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер (а нині - голова Мюнхенської безпекової конференції, MSC). Так він назвав свою традиційну доповідь напередодні відкриття форуму. І помістив на обкладинці брошури слона - символ Республіканської партії США - це натяк на головну тему, руйнівну політику президента США Дональда Трампа.
Доповідь 2026р. - одна з найпесимістичніших за останні роки. Якщо попередні покоління союзників США могли покладатися не лише на американську силу, а й загалом на загальне розуміння принципів світового порядку, то сьогодні це видається набагато менш надійним. У самій доповіді є однозначне формулювання: ера, коли Європа процвітала під американською парасолькою безпеки, закінчилася.
Україна, проти якої Росія веде повномасштабну війну майже чотири роки, у доповіді названо однією з перших жертв світопорядку нового типу. Замість того, щоб ставитися до неї, насамперед як до питання суверенітету та міжнародного права, Трамп намагаються цю війну переформатувати як предмет переговорів сильних світу цього, у ході яких територія, гарантії безпеки і навіть природні ресурси постраждалих від агресії стають розмінною монетою. У цих умовах європейці змушені пристосовуватися, причому не до Росії, а до Вашингтона. Це потребує конкретних дій, А конфронтація навколо Гренландії проявила межі пристосування: всередині самої Європи та НАТО.
Після приходу Трампа з-за його каденції закінчення війни можливе лише у вигляді угоди, подобається це нам чи ні. А Європа більше не є союзником США. Європа продовжує підтримувати Україну, але при цьому країни Європи рухається із різною швидкістю, і подекуди з різним вектором.
10.02.2026 10:52 Відповісти
Має, повинна, може... Час настав🤣
10.02.2026 10:59 Відповісти
Європа має блокувати російський танкерофлот і Франція в тому числі. Але ж агент ФСБ Макронін не дасть в обіду танкери свого кремлівського куратора.
10.02.2026 11:32 Відповісти
А почему вы не воспользовались моментом Грузии, Крыма, Донбаса, Киева, Бучи?!?!
10.02.2026 11:40 Відповісти
Правда в тому що Америка може легко обійтися без Європи. А для Європи це стане катастрофою. Тільки поки за спиною стоїть американський верзила з рушницею, маленькі лисі європейці будуть відчувати себе сильними і важливими.
10.02.2026 12:04 Відповісти
 
 