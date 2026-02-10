Європа має скористатися "моментом Гренландії" для реформ, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Європейському Союзу не варто вважати напруженість у відносинах зі США подоланою, зокрема щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Французький президент наголосив, що ЄС має скористатися нинішньою ситуацією для глибоких змін і розпочати "економічну революцію", щоб стати справжнім світовим лідером.

За словами Макрона, на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності, який відбудеться цього тижня, він наполягатиме на використанні так званого "моменту Гренландії". Йдеться про усвідомлення європейцями власної вразливості, що має стати поштовхом до давно відкладених економічних реформ і зменшення залежності ЄС від США та Китаю.

"На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони - хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок - розрив для європейців", - заявив Макрон, застерігши від ілюзії, що напруга вже остаточно минула.

Президент Франції також прокоментував свої відносини з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що завжди був "шанобливим, передбачуваним, але не слабким".

"Коли відбувається явний акт агресії, я вважаю, що ми не повинні схилятися або намагатися досягти врегулювання. Ми пробували цю стратегію протягом кількох місяців - вона не працює", - додав він.

Макрон підкреслив, що нині Європа має справу з адміністрацією США, яка, за його словами, є "відкрито антиєвропейською", демонструє зневагу до ЄС і прагне його розпаду.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

