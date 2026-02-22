Последствия атаки РФ на Киевщину: погиб человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки в Киевской области погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Есть повреждения

Как отмечается, в результате массированной российской атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные здания. Возникли пожары.

В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них - ребенок. К сожалению, один человек скончался во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.

Также во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка спасатели спасли мужчину.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

