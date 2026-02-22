РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10647 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
2 237 3

Последствия атаки РФ на Киевщину: погиб человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки в Киевской области погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть повреждения

Как отмечается, в результате массированной российской атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные здания. Возникли пожары.

В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них - ребенок. К сожалению, один человек скончался во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.

Также во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка спасатели спасли мужчину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киевщину: погиб мужчина в Фастовском районе

Последствия

обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области
обстрел Киевской области

Читайте: Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
  • Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
  • Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

Читайте также: Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Автор: 

Киевская область (1132) Бучанский район (115) Софиевская Борщаговка (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це було поряд з будинком Разумкова, він розповідає подробиці

https://x.com/i/status/2025464594660036939
показать весь комментарий
22.02.2026 09:53 Ответить
Терор варварів проти мирного населення ,варвари розуміють тільки силу.
показать весь комментарий
22.02.2026 09:57 Ответить
А Зеля знов у відповідь 0!! Потім нам розкажуть,що колись наша грізна Фламінга т-а-а-к-к вдарила по якомусь трансформатору,що москалі насмерть перелякалися і плачуть...
показать весь комментарий
22.02.2026 10:21 Ответить
 
 