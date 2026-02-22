Последствия атаки РФ на Киевщину: погиб человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки в Киевской области погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть повреждения
Как отмечается, в результате массированной российской атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.
Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные здания. Возникли пожары.
В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них - ребенок. К сожалению, один человек скончался во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.
Также во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка спасатели спасли мужчину.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/i/status/2025464594660036939