Наслідки атаки РФ на Київщину: загинула людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Київщині загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок масованої російської атаки зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові та господарські будівлі. Виникли пожежі.

У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. На жаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка рятувальники врятували чоловіка.

Наслідки

обстріл Київщини
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Київська область (4610) Бучанський район (164) Софіївська Борщагівка (6)
Це було поряд з будинком Разумкова, він розповідає подробиці

https://x.com/i/status/2025464594660036939
22.02.2026 09:53 Відповісти
Терор варварів проти мирного населення ,варвари розуміють тільки силу.
22.02.2026 09:57 Відповісти
А Зеля знов у відповідь 0!! Потім нам розкажуть,що колись наша грізна Фламінга т-а-а-к-к вдарила по якомусь трансформатору,що москалі насмерть перелякалися і плачуть...
22.02.2026 10:21 Відповісти
 
 