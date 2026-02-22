Наслідки атаки РФ на Київщину: загинула людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Київщині загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є пошкодження
Як зазначається, внаслідок масованої російської атаки зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.
Пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові та господарські будівлі. Виникли пожежі.
У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. На жаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.
Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка рятувальники врятували чоловіка.
Наслідки
Що передувало?
