Наслідки атаки РФ на Київщину: загинула людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Київщині загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок масованої російської атаки зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові та господарські будівлі. Виникли пожежі.

У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. На жаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка рятувальники врятували чоловіка.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву

