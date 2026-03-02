После блокировки Starlink у россиян проблемы с подготовкой наступлений, - Трегубов

У российских военных после блокировки Starlink возникли логистические и управленческие проблемы.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть попытки россиян наступать на Лиманском и Купянском направлениях. Также есть активность РФ на Волчанском направлении за прошедшие сутки.

"Россияне больше пытаются атаковать украинскую логистику и проводить перегруппировку. Это очевидно, потому что, во-первых, они готовятся к большему наступлению, а во-вторых, у них самих возникли логистические и управленческие проблемы, когда у них не стало Starlink", - пояснил спикер.

Трегубов заявил, что оккупанты хотят подготовить наступление, но им нужно решить проблему с управлением войсками.

"Им нужно некоторое время на подготовку. Хотя вряд ли они полностью компенсируют это отсутствие технологий", - сказал он.

