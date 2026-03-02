После блокировки Starlink у россиян проблемы с подготовкой наступлений, - Трегубов
У российских военных после блокировки Starlink возникли логистические и управленческие проблемы.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, есть попытки россиян наступать на Лиманском и Купянском направлениях. Также есть активность РФ на Волчанском направлении за прошедшие сутки.
"Россияне больше пытаются атаковать украинскую логистику и проводить перегруппировку. Это очевидно, потому что, во-первых, они готовятся к большему наступлению, а во-вторых, у них самих возникли логистические и управленческие проблемы, когда у них не стало Starlink", - пояснил спикер.
Трегубов заявил, что оккупанты хотят подготовить наступление, но им нужно решить проблему с управлением войсками.
"Им нужно некоторое время на подготовку. Хотя вряд ли они полностью компенсируют это отсутствие технологий", - сказал он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
