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Новини Блокування Starlink окупантам
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Після блокування Starlink у росіян проблеми з підготовкою наступів, - Трегубов

Як блокування Starlink вплинуло на армію РФ?

У російських військових після блокування Starlink виникли логістичні й управлінські проблеми.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, є спроби росіян наступати на Лиманському й Куп’янському напрямках. Також є активність РФ на Вовчанському напрямку за минулу добу.

"Росіяни більше намагаються атакувати українську логістику й проводити перегрупування. Це очевидно, бо, по-перше, вони готуються до більшого наступу, а по-друге, у них у самих виникли логістичні й управлінські проблеми, коли в них не стало Starlink", - пояснив речник.

Трегубов заявив, що окупанти хочуть підготувати наступ, але їм потрібно вирішити проблему з управління військами.

"Їм потрібен деякий час на підготовку. Хоча навряд чи вони повністю компенсують цю відсутність технологій", - сказав він.

Читайте: Жінку, яка реєструвала Starlink для окупантів, затримали у Кропивницькому, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ у січні залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Маск наказав заблокувати росіянам Starlink, - The Atlantic

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бойові дії (5934) Starlink (349)
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02.03.2026 11:54 Відповісти
алло ! єто пуйло , нас окружили !
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02.03.2026 11:57 Відповісти
За Діпстейтом воно й видно.
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02.03.2026 12:50 Відповісти
Повна Хуцпа!!
Чого ж у них нема проблем з оптоволокном, ФПВ, тощо. З РЕБом теж,..
То невже перестали випускати машини зв'язку..
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02.03.2026 21:03 Відповісти
 
 