Після блокування Starlink у росіян проблеми з підготовкою наступів, - Трегубов
У російських військових після блокування Starlink виникли логістичні й управлінські проблеми.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, є спроби росіян наступати на Лиманському й Куп’янському напрямках. Також є активність РФ на Вовчанському напрямку за минулу добу.
"Росіяни більше намагаються атакувати українську логістику й проводити перегрупування. Це очевидно, бо, по-перше, вони готуються до більшого наступу, а по-друге, у них у самих виникли логістичні й управлінські проблеми, коли в них не стало Starlink", - пояснив речник.
Трегубов заявив, що окупанти хочуть підготувати наступ, але їм потрібно вирішити проблему з управління військами.
"Їм потрібен деякий час на підготовку. Хоча навряд чи вони повністю компенсують цю відсутність технологій", - сказав він.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
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Чого ж у них нема проблем з оптоволокном, ФПВ, тощо. З РЕБом теж,..
То невже перестали випускати машини зв'язку..