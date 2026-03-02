Після блокування Starlink у росіян проблеми з підготовкою наступів, - Трегубов

У російських військових після блокування Starlink виникли логістичні й управлінські проблеми.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, є спроби росіян наступати на Лиманському й Куп’янському напрямках. Також є активність РФ на Вовчанському напрямку за минулу добу.

"Росіяни більше намагаються атакувати українську логістику й проводити перегрупування. Це очевидно, бо, по-перше, вони готуються до більшого наступу, а по-друге, у них у самих виникли логістичні й управлінські проблеми, коли в них не стало Starlink", - пояснив речник.

Трегубов заявив, що окупанти хочуть підготувати наступ, але їм потрібно вирішити проблему з управління військами.

"Їм потрібен деякий час на підготовку. Хоча навряд чи вони повністю компенсують цю відсутність технологій", - сказав він.

Читайте: Жінку, яка реєструвала Starlink для окупантів, затримали у Кропивницькому, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ у січні залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Маск наказав заблокувати росіянам Starlink, - The Atlantic