Италия предоставит ПВО странам Персидского залива для защиты от дронов, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим планирует передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

"Как и Великобритания, Франция и Германия, Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива, в частности в сфере обороны, и в частности противовоздушной обороны", – сказала Мелони.

Она пояснила, что эта защита нужна прежде всего итальянским военным, которые находятся на американских базах на Ближнем Востоке.

"Это не только потому, что это дружественные страны, но и прежде всего потому, что в регионе проживают десятки тысяч итальянцев, и там развернуто около 2000 итальянских военнослужащих – людей, которых мы хотим и должны защищать", – добавила она.

Удары по Ирану