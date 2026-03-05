Италия предоставит ПВО странам Персидского залива для защиты от дронов, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим планирует передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
"Как и Великобритания, Франция и Германия, Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива, в частности в сфере обороны, и в частности противовоздушной обороны", – сказала Мелони.
Она пояснила, что эта защита нужна прежде всего итальянским военным, которые находятся на американских базах на Ближнем Востоке.
"Это не только потому, что это дружественные страны, но и прежде всего потому, что в регионе проживают десятки тысяч итальянцев, и там развернуто около 2000 итальянских военнослужащих – людей, которых мы хотим и должны защищать", – добавила она.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Якщо вважаєте, що фейк, пишіть в https://www.rbc.ua/ukr/news/droni-sbu-vpershe-istoriyi-pidirvali-rosiyskiy-1765813372.html РБК.
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g А то вони не в курсі.
А от (ваш) Норштейн ще живий. Кажіть спасибі за це.
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
повне припинення допомоги Україні, яка є жертвою немотивованої агресії з боку диктаторського рашистського режиму
постійне схиляння України до капітуляції на умовах *****
це вже не кажучи на вояків США раком перед ****** у Анкориджі
доведе ***** рудого до цугундера (с)
Втім істеричне панікування треба відставити. Залишати Україну ніхто не планує.