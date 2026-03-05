РУС
Италия предоставит ПВО странам Персидского залива для защиты от дронов, - Мелони

Италия передаст системы ПВО странам Персидского залива — Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим планирует передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских беспилотников. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

"Как и Великобритания, Франция и Германия, Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива, в частности в сфере обороны, и в частности противовоздушной обороны", – сказала Мелони.

Она пояснила, что эта защита нужна прежде всего итальянским военным, которые находятся на американских базах на Ближнем Востоке.

"Это не только потому, что это дружественные страны, но и прежде всего потому, что в регионе проживают десятки тысяч итальянцев, и там развернуто около 2000 итальянских военнослужащих – людей, которых мы хотим и должны защищать", – добавила она.

Читайте также: Украина может продать перехватчики иранских "шахедов" странам Персидского залива: ведутся переговоры с Пентагоном, – FT

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Топ комментарии
Типу, перська затока ближче до Італії ніж Україна? А ще розказують що в Європі самій не вистачає ні ППО ні грошей, ні вони не можуть взяти нас в ЕС і в НАТО шукаючи тисячі відговорок. Європа на нас тупо срати хотіла. І якби Х'уйло не верещало що піде на Європу то Європа нас би здала рашистам і руки помила б.
тобто, рудий своїми рішеннями та діями стосовно ірану досяг цілей *****:
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
Ви мабуть помітили, що все, що робить трамп - все на користь *****. Чи у них такі домовленості, чи ***** давно та надійно завербував трампа так, що той просто виконує накази кремлівського пацюка.
Ну що свідки європейськихдрузівпартнерів, розкажете, чому це ппо не в Україні, яка "щит" європи?
"Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході" - тут все чесно.
Ну якщо дуже хотіти знайти виправдання, то підійде.
Видео про шахид в аэропорт азеров это ИИ фейк! Кого вы за идиотов держите татарские оккупанты с цензора?
показать весь комментарий
Пересмотри видео с прилётом по якобы аэропорту в Азербайджане посмотри как движутся люди на парковке и на неестественный взрыв…
Якщо вважаєте, що фейк, пишіть в https://www.rbc.ua/ukr/news/droni-sbu-vpershe-istoriyi-pidirvali-rosiyskiy-1765813372.html РБК.
Если ты не бот и не агент массада, то ты рассмотришь что видео про Азербайджан фейк!
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g А то вони не в курсі.
Потому что в Украине ведут геноцид украинцев, в то время как беженцы с Афганистана курят кальян в киевских ресторанах беженцы с множынным громадянством в том числе с украинским.
Давно не бачились, ви тут проїздом.
Видео про прилёт шахида по азербайджанскому аэропорту фейк сгенерированный искуственным интеллектом, а как твой дедушка который Чебурашку придумал не пострадал от Иранских обстрелов?
А от (ваш) Норштейн ще живий. Кажіть спасибі за це.
Все, ти встиг першим, тепер завдання першим до віконечка каси встигнути
Дык она и сдала.
А что Европе нам должна? Они дают нам деньги, а мы «двушечку на москву»
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
так і є
повне припинення допомоги Україні, яка є жертвою немотивованої агресії з боку диктаторського рашистського режиму
постійне схиляння України до капітуляції на умовах *****
це вже не кажучи на вояків США раком перед ****** у Анкориджі
доведе ***** рудого до цугундера (с)
Мелені із секти Трампа, тому не дивно, що ультраправа допоможе ультраправому і у війні, і у захисті.
Нефть.
Типове політичне лицемірство. В політиці нема хороших чи поганих, всі однакові.
Втім істеричне панікування треба відставити. Залишати Україну ніхто не планує.
Украинцы прокидайтесь! Ближний Восток уже давно в ресторанах Киева сидит ждёт освобождения квартир в Киеве.
І в перспективі отримає дешеву нафту, після об'яви Трампом перемоги.
