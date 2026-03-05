Італія надасть ППО країнам Перської затоки для захисту від дронів, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим планує передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція Reuters.

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"Як і Велика Британія, Франція та Німеччина, Італія має намір надіслати допомогу країнам Перської затоки, зокрема у сфері оборони, і зокрема протиповітряної оборони", – сказала Мелоні.

Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході.

"Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні проживають десятки тисяч італійців, і там розгорнуто близько 2000 італійських військовослужбовців – людей, яких ми хочемо та повинні захищати", – додала вона.

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