Італія надасть ППО країнам Перської затоки для захисту від дронів, - Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим планує передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція Reuters.
"Як і Велика Британія, Франція та Німеччина, Італія має намір надіслати допомогу країнам Перської затоки, зокрема у сфері оборони, і зокрема протиповітряної оборони", – сказала Мелоні.
Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході.
"Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні проживають десятки тисяч італійців, і там розгорнуто близько 2000 італійських військовослужбовців – людей, яких ми хочемо та повинні захищати", – додала вона.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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А от (ваш) Норштейн ще живий. Кажіть спасибі за це.
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
повне припинення допомоги Україні, яка є жертвою немотивованої агресії з боку диктаторського рашистського режиму
постійне схиляння України до капітуляції на умовах *****
це вже не кажучи на вояків США раком перед ****** у Анкориджі
доведе ***** рудого до цугундера (с)
Втім істеричне панікування треба відставити. Залишати Україну ніхто не планує.