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Новини Атаки Ірану на Ізраїль Допомога Європи країнам Близького Сходу
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Італія надасть ППО країнам Перської затоки для захисту від дронів, - Мелоні

Італія передасть системи ППО країнам Перської затоки — Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим планує передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських безпілотників. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція Reuters.

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"Як і Велика Британія, Франція та Німеччина, Італія має намір надіслати допомогу країнам Перської затоки, зокрема у сфері оборони, і зокрема протиповітряної оборони", – сказала Мелоні.

Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході.

"Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні проживають десятки тисяч італійців, і там розгорнуто близько 2000 італійських військовослужбовців – людей, яких ми хочемо та повинні захищати", – додала вона.

Також читайте: Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном, ‒ FT

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Італія (1692) ППО (4175) Перська затока (58) Жолі Мелані (78)
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Топ коментарі
+16
Ну що свідки європейськихдрузівпартнерів, розкажете, чому це ппо не в Україні, яка "щит" європи?
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05.03.2026 11:23 Відповісти
+15
тобто, рудий своїми рішеннями та діями стосовно ірану досяг цілей *****:
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
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05.03.2026 11:32 Відповісти
+13
так і є
повне припинення допомоги Україні, яка є жертвою немотивованої агресії з боку диктаторського рашистського режиму
постійне схиляння України до капітуляції на умовах *****
це вже не кажучи на вояків США раком перед ****** у Анкориджі
доведе ***** рудого до цугундера (с)
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05.03.2026 11:45 Відповісти
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Ну що свідки європейськихдрузівпартнерів, розкажете, чому це ппо не в Україні, яка "щит" європи?
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05.03.2026 11:23 Відповісти
"Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході" - тут все чесно.
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05.03.2026 11:31 Відповісти
Ну якщо дуже хотіти знайти виправдання, то підійде.
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05.03.2026 11:34 Відповісти
❓❓❓
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05.03.2026 11:58 Відповісти
Про атаку на підводні човни в Новоросійську теж так казали, бігали тут ваші, доводили що фейк.
Якщо вважаєте, що фейк, пишіть в https://www.rbc.ua/ukr/news/droni-sbu-vpershe-istoriyi-pidirvali-rosiyskiy-1765813372.html РБК.
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05.03.2026 11:59 Відповісти
Терміново пишіть МЗС Азербайджану.
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g А то вони не в курсі.
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05.03.2026 12:03 Відповісти
ти спеціально тут сьогодні зарегився, щоб написати тут цей свій висєр? )
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05.03.2026 13:17 Відповісти
Давно не бачились, ви тут проїздом.
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05.03.2026 11:54 Відповісти
Дідусь не мій, але вже помер.
А от (ваш) Норштейн ще живий. Кажіть спасибі за це.
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05.03.2026 12:01 Відповісти
Все, ти встиг першим, тепер завдання першим до віконечка каси встигнути
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05.03.2026 12:00 Відповісти
До віконечка каси? Ти що застрягла в 20 столітті? 🤣 В нас діджиталізація!!!
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05.03.2026 14:53 Відповісти
Типу, перська затока ближче до Італії ніж Україна? А ще розказують що в Європі самій не вистачає ні ППО ні грошей, ні вони не можуть взяти нас в ЕС і в НАТО шукаючи тисячі відговорок. Європа на нас тупо срати хотіла. І якби Х'уйло не верещало що піде на Європу то Європа нас би здала рашистам і руки помила б.
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05.03.2026 11:28 Відповісти
Дык она и сдала.
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05.03.2026 11:37 Відповісти
А что Европе нам должна? Они дают нам деньги, а мы «двушечку на москву»
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05.03.2026 12:03 Відповісти
тобто, рудий своїми рішеннями та діями стосовно ірану досяг цілей *****:
- нафта та газ зросли у ціні;
- індія та китай не тіко відновили придбання кацапської нафти, а ще й збільшили обсяги;
- ппо та ракети до нього, а також інше озброєння у пріоритеті будуть йти на Близький Схід, а до України під час бойових дій в ірані навряд чи щось потрапить, зокрема з ракет до петріотів;
- у світі поступово забувають за війну ********** проти України, уся увага на Близький Схід
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05.03.2026 11:32 Відповісти
Ви мабуть помітили, що все, що робить трамп - все на користь *****. Чи у них такі домовленості, чи ***** давно та надійно завербував трампа так, що той просто виконує накази кремлівського пацюка.
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05.03.2026 11:41 Відповісти
так і є
повне припинення допомоги Україні, яка є жертвою немотивованої агресії з боку диктаторського рашистського режиму
постійне схиляння України до капітуляції на умовах *****
це вже не кажучи на вояків США раком перед ****** у Анкориджі
доведе ***** рудого до цугундера (с)
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Так і все, що робив і робить Голобородько все своє життя, чомусь також не на користь України.
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05.03.2026 16:15 Відповісти
Мелені із секти Трампа, тому не дивно, що ультраправа допоможе ультраправому і у війні, і у захисті.
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05.03.2026 11:43 Відповісти
Нефть.
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05.03.2026 11:44 Відповісти
Типове політичне лицемірство. В політиці нема хороших чи поганих, всі однакові.
Втім істеричне панікування треба відставити. Залишати Україну ніхто не планує.
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05.03.2026 11:51 Відповісти
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05.03.2026 12:06 Відповісти
І в перспективі отримає дешеву нафту, після об'яви Трампом перемоги.
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Іран то не росія, проти нього можна і повоювати усім НАТО, а з росією нехай українці розбираються самі, вони ж незламні, для "щита" якраз те, що треба
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05.03.2026 12:41 Відповісти
А Зеленський не хоче надати українські системи ППО "Кільченгь", які мав зробити за 7 років? Проект і все необхідне йому залишив той ненависний йому і пуйлу "барига". Чи він зробив тільки міндичів, цукерманів і юзиків, яких відправив до країн Перської Затоки?
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05.03.2026 12:45 Відповісти
 
 