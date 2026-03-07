Войска РФ снова нанесли удары по теплогенерирующей инфраструктуре Украины, - Кулеба

Этой ночью войска РФ снова нанесли удары по теплогенерирующей инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Атака на столицу

По его словам, в Киеве после атаки более 1 900 жилых домов остались без тепла. С учетом предыдущих атак и остановки Дарницкой ТЭЦ в целом в столице 2 806 домов в пяти районах города в настоящее время без теплоснабжения: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском.



"К ликвидации последствий дополнительно привлечено более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. Среди них - коммунальщики из других областей и работники Укрзализныци. Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенному восстановлению теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Атака на Харьковскую и Донецкую области

В Харьковской области в результате обстрела и повреждений временно без тепла более 30 000 абонентов. В Донецкой области под ударом оказались объекты теплоснабжения в Славянске и Дружковке.

На местах работают коммунальные службы, энергетики и спасатели. Продолжается восстановление.

Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

