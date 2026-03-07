РУС
Новости Удары по энергетике
695 5

Войска РФ снова нанесли удары по теплогенерирующей инфраструктуре Украины, - Кулеба

энергетика под ударом РФ

Этой ночью войска РФ снова нанесли удары по теплогенерирующей инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на столицу

По его словам, в Киеве после атаки более 1 900 жилых домов остались без тепла. С учетом предыдущих атак и остановки Дарницкой ТЭЦ в целом в столице 2 806 домов в пяти районах города в настоящее время без теплоснабжения: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском.

"К ликвидации последствий дополнительно привлечено более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. Среди них - коммунальщики из других областей и работники Укрзализныци. Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенному восстановлению теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Атака на Харьковскую и Донецкую области

В Харьковской области в результате обстрела и повреждений временно без тепла более 30 000 абонентов. В Донецкой области под ударом оказались объекты теплоснабжения в Славянске и Дружковке.

На местах работают коммунальные службы, энергетики и спасатели. Продолжается восстановление.

Массированная атака 7 марта

  • Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
  • В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
  • Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
  • После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
  • В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (15188) энергетика (1324) Кулеба Алексей (109)
Сортировать:
Вони так будуть бити до початку нового опалювального сезоеу. Мета просто - не дати відновити зруйноване та знищене. Щоб Україна ввійшла в наступну зиму без теплогенеруючих (електрогенеруючих) потужностей.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:04 Ответить
С зеленою владою наступна зима може взагалі пройти без тепла води і світла
показать весь комментарий
07.03.2026 12:05 Ответить
Впевнений, що у потужних зелених державників буде і тепло, і світло, і вода. Чи щось з цього буде у вас - виключно ваші проблеми
показать весь комментарий
07.03.2026 12:12 Ответить
Рашка отримає ще рахунок! ТРИМАЙТИСЯ УКРАЇНЦІ!
показать весь комментарий
07.03.2026 12:06 Ответить
ви кацапи так тупо палитеся, капець.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:09 Ответить
 
 