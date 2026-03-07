Війська РФ знову завдали ударів по теплогенеруючій інфраструктурі України, - Кулеба
Цієї ночі війська РФ знову завдали ударів по теплогенеруючій інфраструктурі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Атака на столицю
За його словами, у Києві після атаки понад 1900 житлових будинків залишилися без тепла. З урахуванням попередніх атак та зупинки Дарницької ТЕЦ загалом у столиці 2 806 будинків у п’яти районах міста наразі без теплопостачання: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом’янському.
"До ліквідації наслідків додатково залучено понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Серед них - комунальники з інших областей та працівники Укрзалізниці. Тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання", - йдеться у повідомленні.
Атака на Харківщину та Донеччину
На Харківщині внаслідок обстрілу та пошкоджень – тимчасово без тепла понад 30 000 абонентів. На Донеччині під ударом опинилися об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці.
На місцях працюють комунальні служби, енергетики та рятувальники. Триває відновлення.
Масована атака 7 березня
- Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
- Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
- Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
- Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
- На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.
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Всі у будинку були проти...
4 зими я з опаленням (і набагато дешевше)
Але: суди ще тривають (за ахметкове опалення принципово не сплачую)
1. Мені 70+
2. Десь через рік продаю (не дарую) квартиру доньці
3. Покупець борги не сплачує