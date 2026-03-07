УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11279 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 231 8

Війська РФ знову завдали ударів по теплогенеруючій інфраструктурі України, - Кулеба

енергетика під ударом рф

Цієї ночі війська РФ знову завдали ударів по теплогенеруючій інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака на столицю

За його словами, у Києві після атаки понад 1900 житлових будинків залишилися без тепла. З урахуванням попередніх атак та зупинки Дарницької ТЕЦ загалом у столиці 2 806 будинків у п’яти районах міста наразі без теплопостачання: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом’янському.

"До ліквідації наслідків додатково залучено понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Серед них - комунальники з інших областей та працівники Укрзалізниці. Тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте: П’ята масована атака на енергетику: у 7 областях знеструмлено споживачів, - Міненерго

Атака на Харківщину та Донеччину

На Харківщині внаслідок обстрілу та пошкоджень – тимчасово без тепла понад 30 000 абонентів. На Донеччині під ударом опинилися об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці.

На місцях працюють комунальні служби, енергетики та рятувальники. Триває відновлення.

Також читайте: Росія атакувала житлову та критичну інфраструктуру України,- Кулеба

Масована атака 7 березня

  • Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
  • Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
  • Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
  • Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
  • На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Читайте: Близько 1200 будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, - Кличко

Автор: 

обстріл (34458) енергетика (3848) Кулеба Олексій (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони так будуть бити до початку нового опалювального сезоеу. Мета просто - не дати відновити зруйноване та знищене. Щоб Україна ввійшла в наступну зиму без теплогенеруючих (електрогенеруючих) потужностей.
показати весь коментар
07.03.2026 12:04 Відповісти
я встановив собі (київ) автономне опалення - газовий котел на 3 батареї ще у 2014 ...
Всі у будинку були проти...
4 зими я з опаленням (і набагато дешевше)
Але: суди ще тривають (за ахметкове опалення принципово не сплачую)
показати весь коментар
07.03.2026 17:20 Відповісти
Бажаю Вам перемогти ))
показати весь коментар
07.03.2026 17:25 Відповісти
та нема питань:
1. Мені 70+
2. Десь через рік продаю (не дарую) квартиру доньці
3. Покупець борги не сплачує
показати весь коментар
07.03.2026 17:46 Відповісти
С зеленою владою наступна зима може взагалі пройти без тепла води і світла
показати весь коментар
07.03.2026 12:05 Відповісти
Впевнений, що у потужних зелених державників буде і тепло, і світло, і вода. Чи щось з цього буде у вас - виключно ваші проблеми
показати весь коментар
07.03.2026 12:12 Відповісти
Рашка отримає ще рахунок! ТРИМАЙТИСЯ УКРАЇНЦІ!
показати весь коментар
07.03.2026 12:06 Відповісти
ви кацапи так тупо палитеся, капець.
показати весь коментар
07.03.2026 12:09 Відповісти
 
 