После теракта во Львове полиция и ГСЧС будут приезжать на вызовы на 2-5 минут позже, - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля Национальная полиция увеличила время реагирования на вызовы.
Об этом он сказал 11 марта на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
Изменения в работе полиции
По его словам, МВД проанализировало организацию теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Министр напомнил, что врагу удалось завербовать людей в Харькове и Ривном.
Теперь по некоторым вызовам полиция и ГСЧС будут приезжать на 2-5 минут позже - там, где будут сигналы о террористической опасности.
"Конечно, мы сделали выводы, но будем терять сейчас по некоторым реагированиям где-то 2-5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу - до 10 минут, то будет где-то 15, может, больше", - сказал глава МВД.
Также провели обучение операторов 101, 102 и 112. На время военного положения ввели запрет на вызов 112 из-за границы.
Если звонок идет из другого города или области, то его сразу принимают во внимание - определяют как "красный уровень". Также это происходит, если оператор имеет основания полагать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.
Клименко добавил, что в таких случаях также будут ставить соответствующее уведомление полиции о необходимости осторожности в данном случае.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
це важливо!
те, що вони через дві-три години приїжджають, а будуть ще трохи довше їхати - погоди не зробить, але і їх не врятує від їхнього ж роз..ства
Не на часі???
Ну якщо так вирішили, для чого таке оприлюднювати ????????????????
Щоб всі терористи тепер знали, що у них в запасі 5 хвилин ? Що можна встигнути щось зробити, поки поліція із умисною затримкою приїде ? Та навіть якщо йдеться про вибух - тепер терористи будуть знати, що треба на таймер затримку на 5 хвилин поставити . . .
ДЛЯ ЧОГО ОПРИЛЮДНЮВАТИ ПРОТОКОЛИ РЕАГУВАННЯ ???
Господи, які ж Ви всі тупі . . .
теж мені новина
Теперь взрывчатку будут ставить с задержкой 2-5 минут.