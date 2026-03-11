РУС
Новости
После теракта во Львове полиция и ГСЧС будут приезжать на вызовы на 2-5 минут позже, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля Национальная полиция увеличила время реагирования на вызовы.

Об этом он сказал 11 марта на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Изменения в работе полиции

По его словам, МВД проанализировало организацию теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Министр напомнил, что врагу удалось завербовать людей в Харькове и Ривном.

Теперь по некоторым вызовам полиция и ГСЧС будут приезжать на 2-5 минут позже - там, где будут сигналы о террористической опасности.

"Конечно, мы сделали выводы, но будем терять сейчас по некоторым реагированиям где-то 2-5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу - до 10 минут, то будет где-то 15, может, больше", - сказал глава МВД.

Также провели обучение операторов 101, 102 и 112. На время военного положения ввели запрет на вызов 112 из-за границы.

Если звонок идет из другого города или области, то его сразу принимают во внимание - определяют как "красный уровень". Также это происходит, если оператор имеет основания полагать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.

Клименко добавил, что в таких случаях также будут ставить соответствующее уведомление полиции о необходимости осторожности в данном случае.

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

МВД (682) теракт (285) Клименко (49)
Топ комментарии
+16
"Коли вас вб'ють, тоді і приїдемо" - ДСНС.
11.03.2026 19:15 Ответить
+12
Нащо так напружуватись, можна два рази за службу: перший раз - написати заяву на прийом на роботу та другий раз на звільнення.
11.03.2026 19:10 Ответить
+11
Це явно інформація для службового користування. Для чого і для кого її виклали в інтернет?
11.03.2026 19:11 Ответить
На 2-5 дні.
11.03.2026 19:06 Ответить
Нащо так напружуватись, можна два рази за службу: перший раз - написати заяву на прийом на роботу та другий раз на звільнення.
11.03.2026 19:10 Ответить
Це явно інформація для службового користування. Для чого і для кого її виклали в інтернет?
11.03.2026 19:11 Ответить
Чтоб ВСЕ знали и главное всех предупредили!
11.03.2026 19:47 Ответить
"Коли вас вб'ють, тоді і приїдемо" - ДСНС.
11.03.2026 19:15 Ответить
Та чого там! Не треба взагалі вселяти надію на допомогу лохам. Нехай ті на кого напали самі виплутуються, а якщо перевищать самооборону то це ж "джекпот" - всі працівники правоохоронної системи зароблять на жертвах та злочинцях протягом безпечного слідства і судових процесів. Сита, безпечна і комфортна служба - пріоритет системи. Якщо тепер якийсь полцай скаже що він "служить та захищає" плюньте йому межі очі.
11.03.2026 19:19 Ответить
зароблять усі крім терпіли
це важливо!
11.03.2026 19:20 Ответить
Тьфу...
11.03.2026 19:27 Ответить
ВІд того нічого не зміниться...
11.03.2026 19:21 Ответить
ох і крінжатіна. і як це допоможе від вибухівки з дистанційним керуванням?

те, що вони через дві-три години приїжджають, а будуть ще трохи довше їхати - погоди не зробить, але і їх не врятує від їхнього ж роз..ства
11.03.2026 19:24 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва.
11.03.2026 19:29 Ответить
А щодо внесення невідкладних змін до посилення покарання за вчинені злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану, так і далі петляють, оті так званні урядовці, нардепи ВРУ з моноШоблою ригоАНАЛІВ та батьківщиною, потужними директоратами опу?!?!?!?
Не на часі???
11.03.2026 19:31 Ответить
А краще завтра, тоді будільнік терористів по-любому спраціє. Хоча можно зачекати довше, щоб батарейкі сдохлі.
11.03.2026 19:36 Ответить
Клименко дебіл?
11.03.2026 19:42 Ответить
Дав інфу москалям . І це главмент .
11.03.2026 19:52 Ответить
Дуже несподівані та дивні висновки зробили у міністерстві після цього теракту … Ще один accident і поліція буде приїжджати наступний день або зовсім ігнорувати ?
11.03.2026 20:01 Ответить
Очікувано, мусора обісрались....
11.03.2026 20:06 Ответить
В грудні 2025 року прилетів снаряд сусідам в город.Визвали мусорів - досі їдуть.Мій висновок:мусарня - це безкарний каральний орган,захистом населення там і не пахне.
11.03.2026 20:11 Ответить
Ну де мозок у того міністра ???
Ну якщо так вирішили, для чого таке оприлюднювати ????????????????
Щоб всі терористи тепер знали, що у них в запасі 5 хвилин ? Що можна встигнути щось зробити, поки поліція із умисною затримкою приїде ? Та навіть якщо йдеться про вибух - тепер терористи будуть знати, що треба на таймер затримку на 5 хвилин поставити . . .
ДЛЯ ЧОГО ОПРИЛЮДНЮВАТИ ПРОТОКОЛИ РЕАГУВАННЯ ???
Господи, які ж Ви всі тупі . . .
11.03.2026 20:23 Ответить
А яка користь від того запізнення? Можуть камеру поставити і чекати приїзду.
11.03.2026 20:25 Ответить
... або взагалі не будуть приїзджати... на власний розсуд

теж мені новина
11.03.2026 20:30 Ответить
та то можно и через день приехать, на хрена такую полицию мордатых кабанов содержать
11.03.2026 20:31 Ответить
Еще один болтун.
Теперь взрывчатку будут ставить с задержкой 2-5 минут.
11.03.2026 20:45 Ответить
я в шоке каким надо быть долбо...м , что бы это выложить
11.03.2026 20:53 Ответить
То есть, шахеды должны ещё полетать 3-5мин.?!
11.03.2026 20:54 Ответить
 
 