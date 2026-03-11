После теракта во Львове полиция и ГСЧС будут приезжать на вызовы на 2-5 минут позже, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля Национальная полиция увеличила время реагирования на вызовы.

Об этом он сказал 11 марта на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Изменения в работе полиции

По его словам, МВД проанализировало организацию теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Министр напомнил, что врагу удалось завербовать людей в Харькове и Ривном.

Теперь по некоторым вызовам полиция и ГСЧС будут приезжать на 2-5 минут позже - там, где будут сигналы о террористической опасности.

"Конечно, мы сделали выводы, но будем терять сейчас по некоторым реагированиям где-то 2-5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу - до 10 минут, то будет где-то 15, может, больше", - сказал глава МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 16-летний подросток готовил теракт в центре Харькова: его задержала СБУ. ФОТОрепортаж

Также провели обучение операторов 101, 102 и 112. На время военного положения ввели запрет на вызов 112 из-за границы.

Если звонок идет из другого города или области, то его сразу принимают во внимание - определяют как "красный уровень". Также это происходит, если оператор имеет основания полагать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.

Клименко добавил, что в таких случаях также будут ставить соответствующее уведомление полиции о необходимости осторожности в данном случае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовил двойной теракт на Львовщине: российский агент приговорен к 15 годам за решеткой, - СБУ

Теракт во Львове