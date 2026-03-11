Після теракту у Львові поліція та ДСНС приїжджатимуть на 2-5 хвилин пізніше на виклики, - Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Львові у ніч проти 22 лютого Національна поліція збільшила час реагування на виклики.
Про це він сказав 11 березня на пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
Зміни у роботі поліції
За його словами, МВС проаналізувало організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого. Міністр нагадав, що ворогу вдалося завербувати людей в Харкові та Рівному.
Тепер по деяким реагуванням поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2-5 хвилин пізніше — там де будуть сигнали про терористичну небезпеку.
"Звичайно, що ми зробили висновки, але будемо втрачати зараз по деяким реагуванням десь 2-5 хвилин. Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може більше", - пояснив глава МВС.
Також провели навчання операторів 101, і 102, і 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону.
Якщо дзвінок йде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як "червоний рівень". Також це відбувається, якщо оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.
Клименко додав, що в таких випадках теж будуть ставити відповідне інформування поліції щодо обережності в цьому випадку.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
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те, що вони через дві-три години приїжджають, а будуть ще трохи довше їхати - погоди не зробить, але і їх не врятує від їхнього ж роз..ства
Не на часі???
Ну якщо так вирішили, для чого таке оприлюднювати ????????????????
Щоб всі терористи тепер знали, що у них в запасі 5 хвилин ? Що можна встигнути щось зробити, поки поліція із умисною затримкою приїде ? Та навіть якщо йдеться про вибух - тепер терористи будуть знати, що треба на таймер затримку на 5 хвилин поставити . . .
ДЛЯ ЧОГО ОПРИЛЮДНЮВАТИ ПРОТОКОЛИ РЕАГУВАННЯ ???
Господи, які ж Ви всі тупі . . .
теж мені новина
Теперь взрывчатку будут ставить с задержкой 2-5 минут.