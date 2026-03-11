Після теракту у Львові поліція та ДСНС приїжджатимуть на 2-5 хвилин пізніше на виклики, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Львові у ніч проти 22 лютого Національна поліція збільшила час реагування на виклики.

Про це він сказав 11 березня на пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

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Зміни у роботі поліції

За його словами, МВС проаналізувало організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого. Міністр нагадав, що ворогу вдалося завербувати людей в Харкові та Рівному.

Тепер по деяким реагуванням поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2-5 хвилин пізніше — там де будуть сигнали про терористичну небезпеку.

"Звичайно, що ми зробили висновки, але будемо втрачати зараз по деяким реагуванням десь 2-5 хвилин. Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може більше", - пояснив глава МВС.

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Також провели навчання операторів 101, і 102, і 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону.

Якщо дзвінок йде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як "червоний рівень". Також це відбувається, якщо оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.

Клименко додав, що в таких випадках теж будуть ставити відповідне інформування поліції щодо обережності в цьому випадку.

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Теракт у Львові