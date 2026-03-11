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Новини Протидія терактам
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Після теракту у Львові поліція та ДСНС приїжджатимуть на 2-5 хвилин пізніше на виклики, - Клименко

поліція

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Львові у ніч проти 22 лютого Національна поліція збільшила час реагування на виклики.

Про це він сказав 11 березня на пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

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Зміни у роботі поліції

За його словами, МВС проаналізувало організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого. Міністр нагадав, що ворогу вдалося завербувати людей в Харкові та Рівному.

Тепер по деяким реагуванням поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2-5 хвилин пізніше — там де будуть сигнали про терористичну небезпеку.

"Звичайно, що ми зробили висновки, але будемо втрачати зараз по деяким реагуванням десь 2-5 хвилин. Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може більше", - пояснив глава МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16-річний підліток готував теракт у центрі Харкова: його затримала СБУ. ФОТОрепортаж

Також провели навчання операторів 101, і 102, і 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону.

Якщо дзвінок йде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як "червоний рівень". Також це відбувається, якщо оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.

Клименко додав, що в таких випадках теж будуть ставити відповідне інформування поліції щодо обережності в цьому випадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував подвійний теракт на Львівщині: російського агента засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

Автор: 

МВС (3516) теракт (1172) Клименко (280)
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Топ коментарі
+19
"Коли вас вб'ють, тоді і приїдемо" - ДСНС.
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11.03.2026 19:15 Відповісти
+16
Це явно інформація для службового користування. Для чого і для кого її виклали в інтернет?
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11.03.2026 19:11 Відповісти
+14
Нащо так напружуватись, можна два рази за службу: перший раз - написати заяву на прийом на роботу та другий раз на звільнення.
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11.03.2026 19:10 Відповісти
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11.03.2026 19:06 Відповісти
Нащо так напружуватись, можна два рази за службу: перший раз - написати заяву на прийом на роботу та другий раз на звільнення.
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11.03.2026 19:10 Відповісти
Це явно інформація для службового користування. Для чого і для кого її виклали в інтернет?
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11.03.2026 19:11 Відповісти
Чтоб ВСЕ знали и главное всех предупредили!
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11.03.2026 19:47 Відповісти
"Коли вас вб'ють, тоді і приїдемо" - ДСНС.
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11.03.2026 19:15 Відповісти
Та чого там! Не треба взагалі вселяти надію на допомогу лохам. Нехай ті на кого напали самі виплутуються, а якщо перевищать самооборону то це ж "джекпот" - всі працівники правоохоронної системи зароблять на жертвах та злочинцях протягом безпечного слідства і судових процесів. Сита, безпечна і комфортна служба - пріоритет системи. Якщо тепер якийсь полцай скаже що він "служить та захищає" плюньте йому межі очі.
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11.03.2026 19:19 Відповісти
зароблять усі крім терпіли
це важливо!
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11.03.2026 19:20 Відповісти
Тьфу...
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11.03.2026 19:27 Відповісти
ВІд того нічого не зміниться...
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11.03.2026 19:21 Відповісти
ох і крінжатіна. і як це допоможе від вибухівки з дистанційним керуванням?

те, що вони через дві-три години приїжджають, а будуть ще трохи довше їхати - погоди не зробить, але і їх не врятує від їхнього ж роз..ства
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11.03.2026 19:24 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва.
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11.03.2026 19:29 Відповісти
А щодо внесення невідкладних змін до посилення покарання за вчинені злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану, так і далі петляють, оті так званні урядовці, нардепи ВРУ з моноШоблою ригоАНАЛІВ та батьківщиною, потужними директоратами опу?!?!?!?
Не на часі???
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11.03.2026 19:31 Відповісти
А краще завтра, тоді будільнік терористів по-любому спраціє. Хоча можно зачекати довше, щоб батарейкі сдохлі.
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11.03.2026 19:36 Відповісти
Клименко дебіл?
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11.03.2026 19:42 Відповісти
Є сумління
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12.03.2026 06:10 Відповісти
Дав інфу москалям . І це главмент .
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11.03.2026 19:52 Відповісти
Дуже несподівані та дивні висновки зробили у міністерстві після цього теракту … Ще один accident і поліція буде приїжджати наступний день або зовсім ігнорувати ?
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11.03.2026 20:01 Відповісти
Скоріше захист від населення
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12.03.2026 06:14 Відповісти
Ну де мозок у того міністра ???
Ну якщо так вирішили, для чого таке оприлюднювати ????????????????
Щоб всі терористи тепер знали, що у них в запасі 5 хвилин ? Що можна встигнути щось зробити, поки поліція із умисною затримкою приїде ? Та навіть якщо йдеться про вибух - тепер терористи будуть знати, що треба на таймер затримку на 5 хвилин поставити . . .
ДЛЯ ЧОГО ОПРИЛЮДНЮВАТИ ПРОТОКОЛИ РЕАГУВАННЯ ???
Господи, які ж Ви всі тупі . . .
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11.03.2026 20:23 Відповісти
З мозком не беруть у міністри
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12.03.2026 06:09 Відповісти
А яка користь від того запізнення? Можуть камеру поставити і чекати приїзду.
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11.03.2026 20:25 Відповісти
... або взагалі не будуть приїзджати... на власний розсуд

теж мені новина
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11.03.2026 20:30 Відповісти
та то можно и через день приехать, на хрена такую полицию мордатых кабанов содержать
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11.03.2026 20:31 Відповісти
Еще один болтун.
Теперь взрывчатку будут ставить с задержкой 2-5 минут.
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11.03.2026 20:45 Відповісти
я в шоке каким надо быть долбо...м , что бы это выложить
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11.03.2026 20:53 Відповісти
То есть, шахеды должны ещё полетать 3-5мин.?!
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11.03.2026 20:54 Відповісти
це до спини. Ініціацію будуть робити використовуючи онлайн відеоспостереження з передустановлених камер. І чим далі, тим цього буде більше, бо тєлєгою у майбутньому будуть користуватись на росії тільки фсб, а в Україні майже всі громадяни.
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11.03.2026 21:23 Відповісти
Тупий і ще тупіше. Це доповідь для фсбшників, щоб не квапилися повторювати удар.
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12.03.2026 06:07 Відповісти
 
 