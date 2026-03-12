Разведка США не считает, что Иран на грани краха, - Reuters
В разведке США считают, что руководство Ирана не находится под угрозой краха в ближайшее время.
Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Множество" разведывательных отчетов предоставляют "последовательный анализ того, что режиму не грозит" крах и он "сохраняет контроль над иранской общественностью", - сказал один из собеседников.
Разведывательные сообщения говорят о сплоченности духовного руководства Ирана, несмотря на ликвидацию аятоллы Хаменеи 28 февраля.
Израильские чиновники во время закрытых переговоров также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к краху власти Ирана.
"Отчеты американской разведки указывают на то, что КВИР и временные лидеры, пришедшие к власти после смерти Хаменеи, сохраняют контроль над страной", - пишет Reuters.
Другой собеседник заявил, что Израиль не намерен позволить каким-либо остаткам прежнего правительства остаться нетронутыми.
"Неясно, как нынешняя американо-израильская военная кампания приведет к свержению правительства. Вероятно, это потребует наземного наступления, которое позволит людям внутри Ирана безопасно протестовать на улицах, сказал источник.
Администрация Трампа не исключает возможности ввода американских войск в Иран", - отмечает издание.
Курды
Также данные американской разведки ставят под сомнение способность иранских курдских группировок вести борьбу.
Разведка указывает на то, что группам не хватает огневой мощи и численности, сказали они.
"Иранские курдские группировки в последние дни обратились к высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне и законодателям США с просьбой предоставить им оружие и бронетехнику, сообщил другой человек, знакомый с этим вопросом.
Но Трамп заявил в субботу, что исключает возможность вторжения иранских курдских групп в Иран", - подытожило издание.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что война против Ирана завершится "скоро", поскольку почти не осталось целей для атак.
- Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением. В подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.
- Известно, что Трамп заявил о практической победе над Ираном.
Крах барижної "логіки" є очевидним.
- щоб трампу не зганьбитись, наземній операції - точно бути;
- нетаньяху може відкривати шампусік: руками штатів (і життями американців), Ізраїль вирішить свої військові задачі в ірані , і хай весь світ почекає ;
- путін може відкривати шампусік: ціни на нафту будуть високими ще дуже довго, і санкції знято.
Та ще,якийсь там хамас приготував сотні ракет для свого озброєння,в нас навпаки: закрили ракетну програму,в ім'я великого будівництва.