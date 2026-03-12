РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 561 19

Разведка США не считает, что Иран на грани краха, - Reuters

В разведке США не считают, что Иран находится на грани коллапса
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В разведке США считают, что руководство Ирана не находится под угрозой краха в ближайшее время.

Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Множество" разведывательных отчетов предоставляют "последовательный анализ того, что режиму не грозит" крах и он "сохраняет контроль над иранской общественностью", - сказал один из собеседников.

Разведывательные сообщения говорят о сплоченности духовного руководства Ирана, несмотря на ликвидацию аятоллы Хаменеи 28 февраля.

Израильские чиновники во время закрытых переговоров также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к краху власти Ирана.

Читайте: Дефицит ракет Patriot угрожает обороне Украины, - Politico

"Отчеты американской разведки указывают на то, что КВИР и временные лидеры, пришедшие к власти после смерти Хаменеи, сохраняют контроль над страной", - пишет Reuters.

Другой собеседник заявил, что Израиль не намерен позволить каким-либо остаткам прежнего правительства остаться нетронутыми.

"Неясно, как нынешняя американо-израильская военная кампания приведет к свержению правительства. Вероятно, это потребует наземного наступления, которое позволит людям внутри Ирана безопасно протестовать на улицах, сказал источник.

Администрация Трампа не исключает возможности ввода американских войск в Иран", - отмечает издание.

Читайте также: ФБР предупреждает Калифорнию об угрозе иранских дронов

Курды

Также данные американской разведки ставят под сомнение способность иранских курдских группировок вести борьбу.

Разведка указывает на то, что группам не хватает огневой мощи и численности, сказали они.

"Иранские курдские группировки в последние дни обратились к высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне и законодателям США с просьбой предоставить им оружие и бронетехнику, сообщил другой человек, знакомый с этим вопросом.

Но Трамп заявил в субботу, что исключает возможность вторжения иранских курдских групп в Иран", - подытожило издание.

Смотрите также: Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: Сенаторы-демократы США требуют расследовать ослабление санкций против РФ

Автор: 

Иран (1010) США (7256)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХА - ХАЙ РОЗКАЖУТЬ ЦЕ РУДОМУ ДОВБНЮ
показать весь комментарий
12.03.2026 10:18 Ответить
+4
Опудало руде скаже що все розбомблено і взагалі це найпрекрасніша найвелична перемога за часів Македонского.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:20 Ответить
+2
Пофігу! Трамп ясно заявив, що він закінчить війну, коли захоче і перемогу оголосить теж аналогічно, не залежно від того, чи Іран програє, чи виграє. 😊 Розвідка США послана Трампом так, як свого часу українська розвідка була послана Зєлєнскім
показать весь комментарий
12.03.2026 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХА - ХАЙ РОЗКАЖУТЬ ЦЕ РУДОМУ ДОВБНЮ
показать весь комментарий
12.03.2026 10:18 Ответить
звільнить, як ФБР-івців
показать весь комментарий
12.03.2026 10:41 Ответить
Трамп скаже інше, він переміг вже по 2 кругу Іран, але не деменцію
показать весь комментарий
12.03.2026 10:19 Ответить
Опудало руде скаже що все розбомблено і взагалі це найпрекрасніша найвелична перемога за часів Македонского.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:20 Ответить
Воно ж казало, що не довіряє своїй розвідці. Вірить х.лу
показать весь комментарий
12.03.2026 10:40 Ответить
Пофігу! Трамп ясно заявив, що він закінчить війну, коли захоче і перемогу оголосить теж аналогічно, не залежно від того, чи Іран програє, чи виграє. 😊 Розвідка США послана Трампом так, як свого часу українська розвідка була послана Зєлєнскім
показать весь комментарий
12.03.2026 10:21 Ответить
Коли були протести, воно ніяк не могло наважитися. Протести придушили і тут воно раптом вирішило повоювати. І тут, сюрприз-сюрприз!, з'ясувалося, що іран не венесуела. Ракети і бомби вже майже всі закінчилися, а аятоли не здаються. І пісділи з ними не виходить укласти.

Крах барижної "логіки" є очевидним.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:29 Ответить
Чому ж Ви радуєтесь? Тому, що союзник України не переміг її ворога?
показать весь комментарий
12.03.2026 10:41 Ответить
тампонівська америка не є нашим союзником. Вона посередник у переговорах з кацапами. Ось з ними вони союзники. Заздалегідь програшна війна, яку розпочав тампон, підняла світові ціни на нафту. Через це ***** може і далі воювати в Україні. Ну і в чому тут перемоха?
показать весь комментарий
12.03.2026 10:49 Ответить
Але зброя у нас, в основному чия? Так Трампон дружбан *****, але ж він не вся америка.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:50 Ответить
Зброя у нас бідонівська ще. ********** для неї вони продають через програму PURL. Причому в обмеженому асортименті. Є ще якісь розвідувальні дані, але і їх ми здебільшого отримуємо від європейців. До речі, продаж *********** вони вже кілька разів призупиняли. Отже навіть як торгівельний партнер вони є ненадійними.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:59 Ответить
Трампон тут встряг, коли з митами він міг врегулювати ситуацію, сьогодні ввів мита ринки впали, завтра відмінив виросли, то тут ринки його дії наказують падінням індексів і ростом ціни на нафту, а просто припини війну йому не вдасться..., поки ринки вірять його заявам, що ось ось уже перемога і кінець війні близько, але коли це близько за наступні дві неділі не настане ринки ляжуть... а капіталісти втративши мільярди такої фігні йому не пробачать...
показать весь комментарий
12.03.2026 10:29 Ответить
Якщо коротко і по суті - розвідка США вважає Трумпа балаболом
показать весь комментарий
12.03.2026 10:31 Ответить
іншими словами:

- щоб трампу не зганьбитись, наземній операції - точно бути;

- нетаньяху може відкривати шампусік: руками штатів (і життями американців), Ізраїль вирішить свої військові задачі в ірані , і хай весь світ почекає ;

- путін може відкривати шампусік: ціни на нафту будуть високими ще дуже довго, і санкції знято.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:32 Ответить
Рудий майже точно повторив операцію путлера в лютому 2022 з тими ж помилками.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:32 Ответить
Подібним чином, мала би готуватись перед вторгненням,а саме: готувати ракети для удару у відповідь.
Та ще,якийсь там хамас приготував сотні ракет для свого озброєння,в нас навпаки: закрили ракетну програму,в ім'я великого будівництва.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:39 Ответить
Пересічні іранці зрозуміли, що Захід та Ізраїль хочуть тільки вбивати їх. Тепер про революцію можна забути на кількасот років.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:46 Ответить
Хех, даже курды понимают всю безнадёгу ситуаци и не спешат вписывается в очередную авантюру янки. Особенно понимая, что те кинут их в очередной раз.
показать весь комментарий
12.03.2026 10:52 Ответить
Курди чекали громадянську війну і розвал Ірану, а не це.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:06 Ответить
 
 