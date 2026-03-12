Разведка США не считает, что Иран на грани краха, - Reuters

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В разведке США считают, что руководство Ирана не находится под угрозой краха в ближайшее время.

"Множество" разведывательных отчетов предоставляют "последовательный анализ того, что режиму не грозит" крах и он "сохраняет контроль над иранской общественностью", - сказал один из собеседников.

Разведывательные сообщения говорят о сплоченности духовного руководства Ирана, несмотря на ликвидацию аятоллы Хаменеи 28 февраля.

Израильские чиновники во время закрытых переговоров также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к краху власти Ирана.

"Отчеты американской разведки указывают на то, что КВИР и временные лидеры, пришедшие к власти после смерти Хаменеи, сохраняют контроль над страной", - пишет Reuters.

Другой собеседник заявил, что Израиль не намерен позволить каким-либо остаткам прежнего правительства остаться нетронутыми.

"Неясно, как нынешняя американо-израильская военная кампания приведет к свержению правительства. Вероятно, это потребует наземного наступления, которое позволит людям внутри Ирана безопасно протестовать на улицах, сказал источник.

Администрация Трампа не исключает возможности ввода американских войск в Иран", - отмечает издание.

Курды

Также данные американской разведки ставят под сомнение способность иранских курдских группировок вести борьбу.

Разведка указывает на то, что группам не хватает огневой мощи и численности, сказали они.

"Иранские курдские группировки в последние дни обратились к высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне и законодателям США с просьбой предоставить им оружие и бронетехнику, сообщил другой человек, знакомый с этим вопросом.

Но Трамп заявил в субботу, что исключает возможность вторжения иранских курдских групп в Иран", - подытожило издание.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что война против Ирана завершится "скоро", поскольку почти не осталось целей для атак.

Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением. В подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.

Известно, что Трамп заявил о практической победе над Ираном.

