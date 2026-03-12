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Новини Операція США проти Ірану
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Розвідка США не вважає, що Іран на межі краху, - Reuters

У розвідці США не вважають, що Іран на межі колапсу
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У розвідці США вважають, що керівництво Ірану не перебуває під загрозою краху найближчим часом.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Безліч" розвідувальних звітів надають "послідовний аналіз того, що режиму не загрожує" крах і він "зберігає контроль над іранською громадськістю", - сказав один зі співрозмовників.

Розвідувальні повідомлення кажуть про згуртованість духовного керівництва Ірану, попри ліквідацію аятоли Хаменеї 28 лютого.

Ізраїльські чиновники під час закритих переговорів також визнали, що немає жодної впевненості в тому, що війна призведе до краху влади Ірану.

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"Звіти американської розвідки вказують на те, що КВІР та тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною", - пише Reuters.

Інший співрозмовник заявив, що Ізраїль не має наміру дозволити будь-яким залишкам колишнього уряду залишитися недоторканими.

"Незрозуміло, як нинішня американо-ізраїльська військова кампанія призведе до повалення уряду. Ймовірно, це вимагатиме наземного наступу, який дозволить людям всередині Ірану безпечно протестувати на вулицях, сказало джерело.

Адміністрація Трампа не виключає можливості введення американських військ до Ірану", - зазначає видання.

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Курди

Також дані американської розвідки ставлять під сумнів здатність іранських курдських угруповань вести боротьбу.

Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої потужності та чисельності, сказали вони.

"Іранські курдські угруповання останніми днями звернулися до високопосадовців у Вашингтоні та законодавців США з проханням надати їм зброю та бронетехніку, повідомила інша людина, знайома з цим питанням.

Але Трамп заявив у суботу, що виключає можливість вторгнення іранських курдських груп до Ірану", - підсумувало видання.

Також дивіться: Удари США по авіації Ірану: "Режим день у день втрачає повітряні можливості". ВIДЕО

Що передувало?

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Автор: 

Іран (3515) США (26770)
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Топ коментарі
+8
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХА - ХАЙ РОЗКАЖУТЬ ЦЕ РУДОМУ ДОВБНЮ
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12.03.2026 10:18 Відповісти
+6
Опудало руде скаже що все розбомблено і взагалі це найпрекрасніша найвелична перемога за часів Македонского.
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12.03.2026 10:20 Відповісти
+5
Пофігу! Трамп ясно заявив, що він закінчить війну, коли захоче і перемогу оголосить теж аналогічно, не залежно від того, чи Іран програє, чи виграє. 😊 Розвідка США послана Трампом так, як свого часу українська розвідка була послана Зєлєнскім
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12.03.2026 10:21 Відповісти
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АХАХАХАХХАХАХАХАХАХА - ХАЙ РОЗКАЖУТЬ ЦЕ РУДОМУ ДОВБНЮ
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12.03.2026 10:18 Відповісти
звільнить, як ФБР-івців
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12.03.2026 10:41 Відповісти
Трамп скаже інше, він переміг вже по 2 кругу Іран, але не деменцію
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12.03.2026 10:19 Відповісти
Опудало руде скаже що все розбомблено і взагалі це найпрекрасніша найвелична перемога за часів Македонского.
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12.03.2026 10:20 Відповісти
Воно ж казало, що не довіряє своїй розвідці. Вірить х.лу
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12.03.2026 10:40 Відповісти
Якщо Алієву і Ердогану заманеться змінити владу в Ірані вони за 2-3 місяці впораються. Азерів і курдів в Ірані більше ніж персів. Треба рудому тільки щось їм пообіцяти. Звісно не міфічні мільярди за реальні рідкоземельні метали. А щось типу по трильйону баксів кожному і беззаперечного гарантовано законами підписаними конгресом підтримки їхніх спадкових династії.
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12.03.2026 11:12 Відповісти
Досить писати маячню, Ердоган - ворог курдів.
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12.03.2026 17:23 Відповісти
Тому буде радий сплавити своїх курдів в Іран. Бо с Іраком і Сирією не вийшло. Навіть вийшло навпаки. Звідтіля поналазили.
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12.03.2026 17:38 Відповісти
Пофігу! Трамп ясно заявив, що він закінчить війну, коли захоче і перемогу оголосить теж аналогічно, не залежно від того, чи Іран програє, чи виграє. 😊 Розвідка США послана Трампом так, як свого часу українська розвідка була послана Зєлєнскім
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12.03.2026 10:21 Відповісти
Коли були протести, воно ніяк не могло наважитися. Протести придушили і тут воно раптом вирішило повоювати. І тут, сюрприз-сюрприз!, з'ясувалося, що іран не венесуела. Ракети і бомби вже майже всі закінчилися, а аятоли не здаються. І пісділи з ними не виходить укласти.

Крах барижної "логіки" є очевидним.
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12.03.2026 10:29 Відповісти
Чому ж Ви радуєтесь? Тому, що союзник України не переміг її ворога?
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12.03.2026 10:41 Відповісти
тампонівська америка не є нашим союзником. Вона посередник у переговорах з кацапами. Ось з ними вони союзники. Заздалегідь програшна війна, яку розпочав тампон, підняла світові ціни на нафту. Через це ***** може і далі воювати в Україні. Ну і в чому тут перемоха?
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12.03.2026 10:49 Відповісти
Але зброя у нас, в основному чия? Так Трампон дружбан *****, але ж він не вся америка.
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12.03.2026 10:50 Відповісти
Зброя у нас бідонівська ще. ********** для неї вони продають через програму PURL. Причому в обмеженому асортименті. Є ще якісь розвідувальні дані, але і їх ми здебільшого отримуємо від європейців. До речі, продаж *********** вони вже кілька разів призупиняли. Отже навіть як торгівельний партнер вони є ненадійними.
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12.03.2026 10:59 Відповісти
Це все так, але ж Іран таки союзник кацапів, а ворог мого ворога мій друг же.
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12.03.2026 11:29 Відповісти
Якби вони (штати) швидко перемогли, то я б, звісно, порадів. І за них, і за нас. Але вони влізли у довгу і безперспективну війну. Для нас це ДУЖЕ погано. І насамперед через те, що ті **********, які раніше виділялися нам, тепер будуть йти на Близький Схід.
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12.03.2026 11:45 Відповісти
IMHO, той коментар мабуть не схожий на радість чи схвалення того, що режиму аятол вдалося знищити опозицію, зберегти контроль над Іраном і нездатністю США вести довгу війну лише шляхом застосування дуже дорогої зброї, запаси якої виявилося неможливим швидко поповнювати.
Як на мене, той коментар схожий на сарказм, щодо розчарування невдачею США, яка виникла через помилки та некомпетеність адміністрації, а не зловтішною радістю від невдачі нашого партнера (США ніколи не були союзником України).
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12.03.2026 15:26 Відповісти
Трампон тут встряг, коли з митами він міг врегулювати ситуацію, сьогодні ввів мита ринки впали, завтра відмінив виросли, то тут ринки його дії наказують падінням індексів і ростом ціни на нафту, а просто припини війну йому не вдасться..., поки ринки вірять його заявам, що ось ось уже перемога і кінець війні близько, але коли це близько за наступні дві неділі не настане ринки ляжуть... а капіталісти втративши мільярди такої фігні йому не пробачать...
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12.03.2026 10:29 Відповісти
Якщо коротко і по суті - розвідка США вважає Трумпа балаболом
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12.03.2026 10:31 Відповісти
іншими словами:

- щоб трампу не зганьбитись, наземній операції - точно бути;

- нетаньяху може відкривати шампусік: руками штатів (і життями американців), Ізраїль вирішить свої військові задачі в ірані , і хай весь світ почекає ;

- путін може відкривати шампусік: ціни на нафту будуть високими ще дуже довго, і санкції знято.
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12.03.2026 10:32 Відповісти
Навряд Ізраїль Нетаньягу зацікавлений у швидкому виході США з війни з Іраном, не досягши демілітаризації та зміни режиму Ірану на лояльний до Ізраїлю.
З іншого боку, боєздатність Ірану сильно послаблена, і навіть при виході США з війни, Ізраїль отримав кращий для своєї безпеки стан, ніж той, що був до війни. Удари США цього разу були дуже руйнівними для КВІР у порівнянні з попередньою війною, де Ізраїль майже все зробив, а США нанесли лише удари по виробництву ЯЗ і на вимогу Трампа змусили Ізраїль припинити бойові дії проти Ірану.
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12.03.2026 15:39 Відповісти
Рудий майже точно повторив операцію путлера в лютому 2022 з тими ж помилками.
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12.03.2026 10:32 Відповісти
Подібним чином, мала би готуватись перед вторгненням,а саме: готувати ракети для удару у відповідь.
Та ще,якийсь там хамас приготував сотні ракет для свого озброєння,в нас навпаки: закрили ракетну програму,в ім'я великого будівництва.
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12.03.2026 10:39 Відповісти
Пересічні іранці зрозуміли, що Захід та Ізраїль хочуть тільки вбивати їх. Тепер про революцію можна забути на кількасот років.
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12.03.2026 10:46 Відповісти
Хех, даже курды понимают всю безнадёгу ситуаци и не спешат вписывается в очередную авантюру янки. Особенно понимая, что те кинут их в очередной раз.
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12.03.2026 10:52 Відповісти
Курди чекали громадянську війну і розвал Ірану, а не це.
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12.03.2026 11:06 Відповісти
А зачем США разведка?
Если у них есть Трамп, который знает все, даже наперед без разведки и советников.
А если что, то виноват не он, а Байден или Зеленский.
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12.03.2026 11:14 Відповісти
Розвідка США не дістає інформацію з голови Трампа.
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12.03.2026 11:14 Відповісти
Іран на межі процветания!
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12.03.2026 11:15 Відповісти
Трамп їх поправить.
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12.03.2026 11:34 Відповісти
Справу треба завершити, а не носити воду дирявим цеберком.
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12.03.2026 12:00 Відповісти
Розвідка США вважає,
що Трампонна межі краху
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12.03.2026 12:26 Відповісти
Цілком закономірно. Старий напівдохлий маразмат не міг керувати 90-мільйонною країною. За нього це робили інші, вони і продовжили робити своє після смерті маразмата.
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12.03.2026 12:47 Відповісти
Сказали неназвані і анонімні джерела.
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12.03.2026 14:25 Відповісти
 
 