Розвідка США не вважає, що Іран на межі краху, - Reuters
У розвідці США вважають, що керівництво Ірану не перебуває під загрозою краху найближчим часом.
Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Безліч" розвідувальних звітів надають "послідовний аналіз того, що режиму не загрожує" крах і він "зберігає контроль над іранською громадськістю", - сказав один зі співрозмовників.
Розвідувальні повідомлення кажуть про згуртованість духовного керівництва Ірану, попри ліквідацію аятоли Хаменеї 28 лютого.
Ізраїльські чиновники під час закритих переговорів також визнали, що немає жодної впевненості в тому, що війна призведе до краху влади Ірану.
"Звіти американської розвідки вказують на те, що КВІР та тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною", - пише Reuters.
Інший співрозмовник заявив, що Ізраїль не має наміру дозволити будь-яким залишкам колишнього уряду залишитися недоторканими.
"Незрозуміло, як нинішня американо-ізраїльська військова кампанія призведе до повалення уряду. Ймовірно, це вимагатиме наземного наступу, який дозволить людям всередині Ірану безпечно протестувати на вулицях, сказало джерело.
Адміністрація Трампа не виключає можливості введення американських військ до Ірану", - зазначає видання.
Курди
Також дані американської розвідки ставлять під сумнів здатність іранських курдських угруповань вести боротьбу.
Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої потужності та чисельності, сказали вони.
"Іранські курдські угруповання останніми днями звернулися до високопосадовців у Вашингтоні та законодавців США з проханням надати їм зброю та бронетехніку, повідомила інша людина, знайома з цим питанням.
Але Трамп заявив у суботу, що виключає можливість вторгнення іранських курдських груп до Ірану", - підсумувало видання.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану завершиться "скоро", оскільки майже не залишилося цілей для атак.
- Іран оприлюднив кадри підземних тунелів, заповнених військовою технікою та морським озброєнням. У підземних сховищах розміщені швидкісні безпілотні катери, протикорабельні ракети та морські міни.
- Відомо, що Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном.
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Крах барижної "логіки" є очевидним.
Як на мене, той коментар схожий на сарказм, щодо розчарування невдачею США, яка виникла через помилки та некомпетеність адміністрації, а не зловтішною радістю від невдачі нашого партнера (США ніколи не були союзником України).
- щоб трампу не зганьбитись, наземній операції - точно бути;
- нетаньяху може відкривати шампусік: руками штатів (і життями американців), Ізраїль вирішить свої військові задачі в ірані , і хай весь світ почекає ;
- путін може відкривати шампусік: ціни на нафту будуть високими ще дуже довго, і санкції знято.
З іншого боку, боєздатність Ірану сильно послаблена, і навіть при виході США з війни, Ізраїль отримав кращий для своєї безпеки стан, ніж той, що був до війни. Удари США цього разу були дуже руйнівними для КВІР у порівнянні з попередньою війною, де Ізраїль майже все зробив, а США нанесли лише удари по виробництву ЯЗ і на вимогу Трампа змусили Ізраїль припинити бойові дії проти Ірану.
Та ще,якийсь там хамас приготував сотні ракет для свого озброєння,в нас навпаки: закрили ракетну програму,в ім'я великого будівництва.
Если у них есть Трамп, который знает все, даже наперед без разведки и советников.
А если что, то виноват не он, а Байден или Зеленский.
що Трампонна межі краху