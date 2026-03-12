Розвідка США не вважає, що Іран на межі краху, - Reuters

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У розвідці США вважають, що керівництво Ірану не перебуває під загрозою краху найближчим часом.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Безліч" розвідувальних звітів надають "послідовний аналіз того, що режиму не загрожує" крах і він "зберігає контроль над іранською громадськістю", - сказав один зі співрозмовників.

Розвідувальні повідомлення кажуть про згуртованість духовного керівництва Ірану, попри ліквідацію аятоли Хаменеї 28 лютого.

Ізраїльські чиновники під час закритих переговорів також визнали, що немає жодної впевненості в тому, що війна призведе до краху влади Ірану.

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"Звіти американської розвідки вказують на те, що КВІР та тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною", - пише Reuters.

Інший співрозмовник заявив, що Ізраїль не має наміру дозволити будь-яким залишкам колишнього уряду залишитися недоторканими.

"Незрозуміло, як нинішня американо-ізраїльська військова кампанія призведе до повалення уряду. Ймовірно, це вимагатиме наземного наступу, який дозволить людям всередині Ірану безпечно протестувати на вулицях, сказало джерело.

Адміністрація Трампа не виключає можливості введення американських військ до Ірану", - зазначає видання.

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Курди

Також дані американської розвідки ставлять під сумнів здатність іранських курдських угруповань вести боротьбу.

Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої потужності та чисельності, сказали вони.

"Іранські курдські угруповання останніми днями звернулися до високопосадовців у Вашингтоні та законодавців США з проханням надати їм зброю та бронетехніку, повідомила інша людина, знайома з цим питанням.

Але Трамп заявив у суботу, що виключає можливість вторгнення іранських курдських груп до Ірану", - підсумувало видання.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану завершиться "скоро", оскільки майже не залишилося цілей для атак.

Іран оприлюднив кадри підземних тунелів , заповнених військовою технікою та морським озброєнням. У підземних сховищах розміщені швидкісні безпілотні катери, протикорабельні ракети та морські міни.

Відомо, що Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном .

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