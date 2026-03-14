Москва не должна получать никакого ослабления международного давления, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил ночную атаку России на гражданские и энергетические объекты Украины, призвав не допускать ослабления давления на агрессора.

Есть жертвы

"Это была ужасная и бессонная ночь в Украине. По меньшей мере четверо человек погибли, много раненых в Киевской области. Россия осуществила массированный обстрел, применив десятки баллистических ракет и сотни дронов, направленных против гражданских людей и инфраструктуры. Многие регионы Украины подверглись российским ударам этой ночью, в частности Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области", — напомнил министр.

По его словам, каждый взрыв, который этой ночью сотрясал Украину, является прямым следствием ощущения безнаказанности России.

Необходимо оказать давление на РФ

"Россия отказывается прекратить войну. Вместо этого она продолжает агрессию против Украины и поддерживает распространение иранского террора на Ближнем Востоке. В ответ на такие действия Москва не должна получать никакого ослабления международного давления или изоляции. Умиротворение никогда не приносило мира – оно лишь ведет к расширению террора и войны.

Позиция Украины была и остается четкой: все формы давления на Россию должны быть усилены, чтобы противодействовать распространению террора в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Чем быстрее российская военная машина будет лишена топлива, тем быстрее закончится эта война, а Москва утратит способность поддерживать другие террористические режимы, в частности режим в Тегеране", — заявил глава МИД Украины.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

+3
Мін. Зак. Справ поводить себе як вставка. Ніяких розумних дій ніяких розумного вислову одні вставкі від дерьмака. Іди нах.й ти не насвоєму місті
показать весь комментарий
14.03.2026 12:55 Ответить
+2
тебе хто утримується на їх гроші забули спитати,погавкав і виконуй команди ,,фу,, та ,,сидіти,,...
показать весь комментарий
14.03.2026 12:40 Ответить
+1
мінзаксправ сьогодні це секратаріат з передачі паперів,подарунків,контрабанди та місце працевлаштування для зашкварів та іншого непотрібу....
показать весь комментарий
14.03.2026 13:10 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 13:17 Ответить
а трумпель ще пару днів тому офіційно заявив що зніматиме санкції заради кацапських нафти та газу,та і говоряща голова секретутки трумпеля зробила анонс....
показать весь комментарий
14.03.2026 13:36 Ответить
А тим часом на болотах у бюджеті не вистачає коштів на ліки для діабетиків. Ендокринологи запропонували давати їх спершу працездатним хворим...
показать весь комментарий
14.03.2026 13:48 Ответить
Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга "зелені тихо помішані фантазери"Москва вже отримала від США 30 ТИ ДЕННІ ПРЕМІАЛЬНІ (за словами "зезрадника" на 10 млрд "бакинських комісарів" І НЕ ВИКЛЮЧЕНО.ЩО ПІСЛЯ 30 ТИ ДНІВ ВСЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ТАК ЯК БУЛО.РАШИСТИ БУДУТЬ ПРОДАВАТИ НАФТУ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ.ОТРИМУЮЧИ ВАЛЮТУ НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
показать весь комментарий
14.03.2026 14:00 Ответить
І що для цього роблять твої підлеглі (колишні "ескортниця", "свій на 100% прокурвор" та інші)? Що робиш ти, окрім ляпання язиком? З діаспорою в Європі чи Америці хтось працює? Організовує якісь лобістські заходи? Може інформаційно почали переважати пропагандистську машинерію кремлядів?
Чи з Банкової таких команд не надходило, тому спиш спокійно?
Зате як хейтять Генерала за те, що він усе те робить в Об'єднаному Королівстві! Ще й називають це передвибочим піаром...
показать весь комментарий
14.03.2026 14:04 Ответить
А про двушки на Маскву сором'язливо промовчав.
показать весь комментарий
14.03.2026 14:44 Ответить
Ключове слово "ТРЕБА" .сибіга по розумовим якостям ти на рівні зеленського . Якщо треба то роби що треба . довбень ти тупорилий .
показать весь комментарий
14.03.2026 14:47 Ответить
А ''двушки'' від бізнес- партнерів президента?
показать весь комментарий
14.03.2026 15:29 Ответить
 
 