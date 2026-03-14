Москва не должна получать никакого ослабления международного давления, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил ночную атаку России на гражданские и энергетические объекты Украины, призвав не допускать ослабления давления на агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Есть жертвы
"Это была ужасная и бессонная ночь в Украине. По меньшей мере четверо человек погибли, много раненых в Киевской области. Россия осуществила массированный обстрел, применив десятки баллистических ракет и сотни дронов, направленных против гражданских людей и инфраструктуры. Многие регионы Украины подверглись российским ударам этой ночью, в частности Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области", — напомнил министр.
По его словам, каждый взрыв, который этой ночью сотрясал Украину, является прямым следствием ощущения безнаказанности России.
Необходимо оказать давление на РФ
"Россия отказывается прекратить войну. Вместо этого она продолжает агрессию против Украины и поддерживает распространение иранского террора на Ближнем Востоке. В ответ на такие действия Москва не должна получать никакого ослабления международного давления или изоляции. Умиротворение никогда не приносило мира – оно лишь ведет к расширению террора и войны.
Позиция Украины была и остается четкой: все формы давления на Россию должны быть усилены, чтобы противодействовать распространению террора в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.
Чем быстрее российская военная машина будет лишена топлива, тем быстрее закончится эта война, а Москва утратит способность поддерживать другие террористические режимы, в частности режим в Тегеране", — заявил глава МИД Украины.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
Чи з Банкової таких команд не надходило, тому спиш спокійно?
Зате як хейтять Генерала за те, що він усе те робить в Об'єднаному Королівстві! Ще й називають це передвибочим піаром...