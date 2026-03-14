Москва не должна получать никакого ослабления международного давления, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил ночную атаку России на гражданские и энергетические объекты Украины, призвав не допускать ослабления давления на агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Есть жертвы

"Это была ужасная и бессонная ночь в Украине. По меньшей мере четверо человек погибли, много раненых в Киевской области. Россия осуществила массированный обстрел, применив десятки баллистических ракет и сотни дронов, направленных против гражданских людей и инфраструктуры. Многие регионы Украины подверглись российским ударам этой ночью, в частности Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области", — напомнил министр.

По его словам, каждый взрыв, который этой ночью сотрясал Украину, является прямым следствием ощущения безнаказанности России.

Смотрите также: Пограничники во время обстрела сбили "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы. ВИДЕО

Необходимо оказать давление на РФ

"Россия отказывается прекратить войну. Вместо этого она продолжает агрессию против Украины и поддерживает распространение иранского террора на Ближнем Востоке. В ответ на такие действия Москва не должна получать никакого ослабления международного давления или изоляции. Умиротворение никогда не приносило мира – оно лишь ведет к расширению террора и войны.

Позиция Украины была и остается четкой: все формы давления на Россию должны быть усилены, чтобы противодействовать распространению террора в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Чем быстрее российская военная машина будет лишена топлива, тем быстрее закончится эта война, а Москва утратит способность поддерживать другие террористические режимы, в частности режим в Тегеране", — заявил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по железной дороге: раненые работники на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.

По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: один человек погиб, шестеро ранены