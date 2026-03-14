Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив нічну атаку Росії по цивільних та енергетичних об'єктах України, закликавши не допускати постаблення тиску на агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Є жертви

"Це була жахлива й безсонна ніч в Україні. Щонайменше четверо людей загинули, багато поранених у Київській області. Росія здійснила масований обстріл, застосувавши десятки балістичних ракет і сотні дронів, спрямованих проти цивільних людей та інфраструктури. Багато регіонів України зазнали російських ударів цієї ночі, зокрема Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська області", - нагадав міністр.

За його словами, кожен вибух, який цієї ночі стрясав Україну, є прямим наслідком відчуття безкарності Росії.

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Потрібен тиск на РФ

"Росія відмовляється припинити війну. Натомість вона продовжує агресію проти України та підтримує поширення іранського терору на Близькому Сході. У відповідь на такі дії Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску чи ізоляції. Умиротворення ніколи не приносило миру – воно лише веде до розширення терору та війни.

Позиція України була і залишається чіткою: усі форми тиску на Росію мають бути посилені, щоб протидіяти поширенню терору в Європі, на Близькому Сході та в інших регіонах.

Чим швидше російську воєнну машину буде позбавлено її пального, тим швидше завершиться ця війна, а Москва втратить здатність підтримувати інші терористичні режими, зокрема режим у Тегерані", - заявив глава МЗС України.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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