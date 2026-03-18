Альтернативы 90 млрд евро от ЕС нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что ЕС решит вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро завтра.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он напомнил, что завтра в Брюсселе состоится встреча лидеров Евросоюза.

"Именно там, на мой взгляд, главный вопрос, по крайней мере для нас, это 90 млрд евро. Мы рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, как решить этот вопрос. Потому что соглашение было заключено еще до конца 2025 года, а это уже пересмотр договоренностей. Это несправедливо. На мой взгляд, будут найдены соответствующие аргументы.

Знаю, что большинство стран, почти все, понимают, что это абсолютно нечестная блокировка.

Альтернативы 90 млрд нет. Могут быть альтернативы формам финансирования, а альтернативы укреплению нашей армии - ее просто нет", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

