Вето Венгрии на кредиты Украине - недопустимо, - Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что венгерское вето на выделение 90 млрд евро Украине - это не то, с чем ЕС должен мириться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис сказал Playbook от Politico.
"Я ожидаю, что на переговорах на Венгрию будет оказываться давление, и мы будем очень откровенны и прямолинейны в том, что венгерское вето - это не то, с чем мы просто должны смириться. Мы должны оказывать давление (на Венгрию), чтобы она пересмотрела свое вето", - сказал Будрис.
В то же время он отметил, что ЕС не ищет альтернативных решений.
Что известно?
В понедельник, 16 марта, запланировано заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможность убедить Венгрию и Словакию разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Дипломаты надеются, что окончательное соглашение удастся принять во время саммита Европейского совета в четверг, с участием президентов и премьер-министров стран-членов.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Наприклад, "хочуть" якійсь там закон прийняти, а насправді не хочуть, от і "ветують" таким чином через нього.