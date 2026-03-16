Вето Венгрии на кредиты Украине - недопустимо, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что венгерское вето на выделение 90 млрд евро Украине - это не то, с чем ЕС должен мириться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис сказал Playbook от Politico.

"Я ожидаю, что на переговорах на Венгрию будет оказываться давление, и мы будем очень откровенны и прямолинейны в том, что венгерское вето - это не то, с чем мы просто должны смириться. Мы должны оказывать давление (на Венгрию), чтобы она пересмотрела свое вето", - сказал Будрис.

В то же время он отметил, что ЕС не ищет альтернативных решений.

Что известно?

В понедельник, 16 марта, запланировано заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможность убедить Венгрию и Словакию разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Дипломаты надеются, что окончательное соглашение удастся принять во время саммита Европейского совета в четверг, с участием президентов и премьер-министров стран-членов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро: Мы сделаем все возможное для его разблокирования

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет работать с любым руководством Венгрии, если это не союзник Путина, - Зеленский