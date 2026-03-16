Новости Помощь Украине от Европы
Вето Венгрии на кредиты Украине - недопустимо, - Будрис

Литва критикует вето Венгрии на финансовую помощь Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что венгерское вето на выделение 90 млрд евро Украине - это не то, с чем ЕС должен мириться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис сказал Playbook от Politico.

"Я ожидаю, что на переговорах на Венгрию будет оказываться давление, и мы будем очень откровенны и прямолинейны в том, что венгерское вето - это не то, с чем мы просто должны смириться. Мы должны оказывать давление (на Венгрию), чтобы она пересмотрела свое вето", - сказал Будрис.

В то же время он отметил, что ЕС не ищет альтернативных решений.

Что известно? 

В понедельник, 16 марта, запланировано заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможность убедить Венгрию и Словакию разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Дипломаты надеются, что окончательное соглашение удастся принять во время саммита Европейского совета в четверг, с участием президентов и премьер-министров стран-членов.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
  • Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
  • МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
  • Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
  • Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
  • В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
  • Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

  • В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Чому європа досі мовчить про те що орбан брав гроші в могілевіча, саме цим компроматом його шантажує москва.
16.03.2026 10:10 Ответить
Бо він вигідний, те що вони неможуть сказати напряму, вони ретранслюють через нього.
Наприклад, "хочуть" якійсь там закон прийняти, а насправді не хочуть, от і "ветують" таким чином через нього.
16.03.2026 10:26 Ответить
Таким країнам, як Литва, Польща та іншим, які прагнуть (з різних своїх міркувань) бачити Україну в ЄС як найскоріше, треба не декларативні заяви робити, а просто дзеркально повторювати дії тої ж Угорщини: наприклад, почати так само блокувати всі рішення, в яких зацікавлені Будапешт, Братислава та інші, хто дуже часто повертає голову в бік Москви. На шантаж треба відповідати хаосом, який малим нікому не здасться (кажуть, в тюрмі стараються не чіпати та обходять стороною навіжених, яким начхати на власне життя і, тим паче, на життя всіх інших).
16.03.2026 10:27 Ответить
 
 