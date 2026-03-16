Вето Угорщини на кредити Україні неприпустиме, - Будріс

Міністр закордонних справ Литва Кястутіс Будріс заявив, що угорське вето на виділення €90 млрд Україні не те, з чим ЄС має миритися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Будріс сказав Playbook від Politico.

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"Я очікую, що на переговорах на Угорщину буде чинитися тиск, і ми будемо дуже відверті та прямолінійні в тому, що угорське вето – це не те, з чим ми просто маємо змиритися. Ми маємо чинити тиск (на Угорщину), щоб вона переглянула своє вето", – сказав Будріс.

Водночас він зазначив, що ЄС не шукає альтернативних рішень.

Що відомо?

У понеділок, 16 березня, заплановано засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому обговорюватиметься можливість переконати Угорщину та Словаччину розблокувати надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Дипломати сподіваються, що остаточну угоду вдасться ухвалити під час саміту Європейська Рада у четвер, за участю президентів та прем’єр-міністрів країн-членів.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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