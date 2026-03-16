Вето Угорщини на кредити Україні неприпустиме, - Будріс
Міністр закордонних справ Литва Кястутіс Будріс заявив, що угорське вето на виділення €90 млрд Україні не те, з чим ЄС має миритися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Будріс сказав Playbook від Politico.
"Я очікую, що на переговорах на Угорщину буде чинитися тиск, і ми будемо дуже відверті та прямолінійні в тому, що угорське вето – це не те, з чим ми просто маємо змиритися. Ми маємо чинити тиск (на Угорщину), щоб вона переглянула своє вето", – сказав Будріс.
Водночас він зазначив, що ЄС не шукає альтернативних рішень.
Що відомо?
У понеділок, 16 березня, заплановано засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому обговорюватиметься можливість переконати Угорщину та Словаччину розблокувати надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.
Дипломати сподіваються, що остаточну угоду вдасться ухвалити під час саміту Європейська Рада у четвер, за участю президентів та прем’єр-міністрів країн-членів.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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