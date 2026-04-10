Дмитриев в США не ведет переговоров по Украине, - Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит специального представителя российского диктатора Владимира Путина - Кирилла Дмитриева - в США, отметив, что тот не ведет там переговоров по Украине.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Об Украине речь не идет
Так, Песков отметил, что Дмитриев находится в США в качестве руководителя группы по экономическим вопросам.
"Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, он работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США", - сказал Песков.
Он добавил, что "это не является возобновлением переговоров".
Что предшествовало
Напомним, накануне издание Reuters со ссылкой на источники писало, что Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, где проводит переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Отмечалось, что основными темами встреч являются возможное урегулирование войны в Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между странами.
Мирные переговоры
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Виткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что дату возможного визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину определят после пасхальных праздников.
