РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13866 посетителей онлайн
Новости переговоры США и России
676 8

Дмитриев в США не ведет переговоров по Украине, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит специального представителя российского диктатора Владимира Путина - Кирилла Дмитриева - в США, отметив, что тот не ведет там переговоров по Украине.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Украине речь не идет

Так, Песков отметил, что Дмитриев находится в США в качестве руководителя группы по экономическим вопросам.

"Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, он работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США", - сказал Песков.

Он добавил, что "это не является возобновлением переговоров".

Читайте: Прогресс в мирных переговорах есть, но мешают европейцы и британцы, - Дмитриев

Что предшествовало

Напомним, накануне издание Reuters со ссылкой на источники писало, что Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, где проводит переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Отмечалось, что основными темами встреч являются возможное урегулирование войны в Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы договорились с представителями США, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5701) Песков Дмитрий (2072) США (29141) Дмитриев Кирилл (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит точно ведёт.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:55 Ответить
Воно просто щось водить
Зі слов піскова , якщо його послухати і вуса у нього не для ласк мошонки ********.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:59 Ответить
Видно кацап рудому дебілу пару чемоданів бабла привіз щоби і далі винив Україну в усіх бідах.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:05 Ответить
Башку його покажіть, в якості доказа?
показать весь комментарий
10.04.2026 16:07 Ответить
ну то зрозуміло що цей пупс розповідає про якісь неймовірні багатства і можливості - тільки є проблема що з Україною обісрались і б пожити ще, як нічого не було і погорячкували...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:16 Ответить
Чучало хоче щоб санкції не вертались назад,от про що путіносос веде переговори.Бо з понеділка по закону сша,все має вернутись як було місяць тому.І тепер конгрес має вирішувати.от і сидить амеба благає..І навіть куйло перемир"я на півтори доби обявив,з якого то дива?бо дмітрієв в сша клянчить не вертати санкції!
показать весь комментарий
10.04.2026 16:19 Ответить
Отже веде. Всі слова цього брехуна завжди треба сприймати навпаки. Вже стільки років. Цікаво, хоча б раз в житті ця паскуда не брехала?
показать весь комментарий
10.04.2026 16:19 Ответить
Да, можно представить себе те переговоры, Витёк, зятёк и дурачок.. а за ними ботексное ***** и Рыжее чмо это видимо нам всё снится...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:39 Ответить
 
 