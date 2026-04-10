Дмитриев в США не ведет переговоров по Украине, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит специального представителя российского диктатора Владимира Путина - Кирилла Дмитриева - в США, отметив, что тот не ведет там переговоров по Украине.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Украине речь не идет

Так, Песков отметил, что Дмитриев находится в США в качестве руководителя группы по экономическим вопросам.

"Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, он работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США", - сказал Песков.

Он добавил, что "это не является возобновлением переговоров".

Что предшествовало

Напомним, накануне издание Reuters со ссылкой на источники писало, что Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, где проводит переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Отмечалось, что основными темами встреч являются возможное урегулирование войны в Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между странами.

Мирные переговоры