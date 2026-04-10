Дмитрієв у США не веде переговорів щодо України, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна - Кирила Дмитрієва до США, зауваживши, що він не веде там переговорів щодо України.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про Україну не йдеться

Так, Пєсков зазначив, що Дмитрієв перебуває у США як керівник групи з економічних питань.

"Дмитрієв не веде переговорів щодо українського врегулювання, він працює в межах групи з економічної співпраці зі США", - сказав Пєсков.

Він додав, що "це не є відновленням переговорів".

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні видання Reuters із посиланням на джерела писало, що Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. Зазначалося, що основними темами зустрічей є можливе врегулювання війни в Україні, а також перспективи економічної співпраці між країнами.

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Мирні перемовини