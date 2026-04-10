УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12437 відвідувачів онлайн
Новини переговори США та Росії
1 360 11

Дмитрієв у США не веде переговорів щодо України, - Пєсков

Дмитрієв у США не обговорює Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна - Кирила Дмитрієва до США, зауваживши, що він не веде там переговорів щодо України.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Україну не йдеться

Так, Пєсков зазначив, що Дмитрієв перебуває у США як керівник групи з економічних питань.

"Дмитрієв не веде переговорів щодо українського врегулювання, він працює в межах групи з економічної співпраці зі США", - сказав Пєсков.

Він додав, що "це не є відновленням переговорів".

Читайте: Прогрес у мирних перемовинах є, але заважають європейці та британці, - Дмитрієв

Що передувало

Нагадаємо, напередодні видання Reuters із посиланням на джерела писало, що Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. Зазначалося, що основними темами зустрічей є можливе врегулювання війни в Україні, а також перспективи економічної співпраці між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми домовились із представниками США, що найближчим часом буде тристороння зустріч, - Зеленський

Мирні перемовини

Автор: 

перемовини (3860) Пєсков Дмитро (1887) США (26948) Дмитрієв Кирило (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Значит точно ведёт.
показати весь коментар
10.04.2026 15:55 Відповісти
+3
Воно просто щось водить
Зі слов піскова , якщо його послухати і вуса у нього не для ласк мошонки ********.
показати весь коментар
10.04.2026 15:59 Відповісти
+2
Видно кацап рудому дебілу пару чемоданів бабла привіз щоби і далі винив Україну в усіх бідах.
показати весь коментар
10.04.2026 16:05 Відповісти

Завантаження...

 
 