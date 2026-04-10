Дмитрієв у США не веде переговорів щодо України, - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна - Кирила Дмитрієва до США, зауваживши, що він не веде там переговорів щодо України.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Про Україну не йдеться
Так, Пєсков зазначив, що Дмитрієв перебуває у США як керівник групи з економічних питань.
"Дмитрієв не веде переговорів щодо українського врегулювання, він працює в межах групи з економічної співпраці зі США", - сказав Пєсков.
Він додав, що "це не є відновленням переговорів".
Що передувало
Нагадаємо, напередодні видання Reuters із посиланням на джерела писало, що Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. Зазначалося, що основними темами зустрічей є можливе врегулювання війни в Україні, а також перспективи економічної співпраці між країнами.
Мирні перемовини
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зі слов піскова , якщо його послухати і вуса у нього не для ласк мошонки ********.