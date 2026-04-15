ВАКС продлил меру пресечения Галущенко: залог без изменений - 200 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в отношении экс-министра энергетики Германа Галущенко на два месяца.

Подробности

Залог суд оставил без изменений — 200 млн грн. В случае его внесения на него возлагается ряд процессуальных обязанностей.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Так вже несуть - шо для нього 200 лямів - кишенькові витрати
15.04.2026 10:42 Ответить
"ВАКС продовжив розгляд справи одеського "Краяну": промови виголосили прокурорка та адвокат одного з обвинувачених" - йшов восьмий (2024) рік "розслідування"...
Скільки часу спостерігатимемо цю виставу?
15.04.2026 11:04 Ответить
 
 