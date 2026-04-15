269 2
ВАКС продлил меру пресечения Галущенко: залог без изменений - 200 млн грн
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в отношении экс-министра энергетики Германа Галущенко на два месяца.
Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Залог суд оставил без изменений — 200 млн грн. В случае его внесения на него возлагается ряд процессуальных обязанностей.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки часу спостерігатимемо цю виставу?