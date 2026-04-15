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Новини Справа Галущенка
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ВАКС продовжив запобіжний захід Галущенку: застава без змін - 200 млн грн

Галущенку обирають запобіжний захід: подробиці

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Заставу суд залишив без змін - 200 млн грн. У разі її внесення на нього покладається низка процесуальних обов'язків.

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Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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Галущенко Герман (658) ВАКС Антикорупційний суд (2239) запобіжний захід (692)
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