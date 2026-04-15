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ВАКС продовжив запобіжний захід Галущенку: застава без змін - 200 млн грн
Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку.
Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Заставу суд залишив без змін - 200 млн грн. У разі її внесення на нього покладається низка процесуальних обов'язків.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
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17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
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