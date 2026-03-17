НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка, - "слуга народу" Радіна

НАЗК 16 березня розпочало повну перевірку декларації ексміністра Германа Галущенка.

Про це повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ще донедавна у НАЗК повідомляли, що декларація Галущенка буде перевірена у порядку черги, тож я у повторному зверненні від 6 березня вирішила уточнити, коли черга дійде до пана ексміністра.

Нагадаю, своє перше звернення щодо перевірки декларації Галущенка на предмет ймовірної брехні я направила до НАЗК ще 19 січня. Добре, що майже через два місяці ця черга до нього дійшла", - зазначила парламентарка.

Радіна нагадала, що на засіданні ТСК Галущенко сказав, що орендував арештований будинок Захарченка в центрі Києва за приблизно 126 000 гривень на місяць.

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"Ми знайшли і передали до НАЗК оголошення про оренду цього будинку від травня 2025 року — у ньому орендодавець просив за будинок 654 000 гривень на місяць.

До того ж, під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу у ВАКС Галущенко заявив, що навчання його дітей у Швейцарії оплачували заможні кум та родич. Проте у декларації такі щедрі подарунки не відображені — а за брехню в декларації передбачена кримінальна відповідальність", - додала вона.

У НАЗК сказали, що перевірка декларації Галущенка триватиме до 120 днів із можливістю продовження ще на додаткові 60 днів за наявності підстав.

Так, вона має завершити до 14 липня, або до 12 вересня.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

За даними Радіної, Галущенко у п’ять разів применшив вартість оренди арештованого будинку Захарченка.

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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