НАПК начало полную проверку декларации Галущенко, - "слуга народа" Радина

16 марта НАПК приступило к полной проверке декларации экс-министра Германа Галущенко.

Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Еще недавно в НАПК сообщали, что декларация Галущенко будет проверена в порядке очереди, поэтому я в повторном обращении от 6 марта решила уточнить, когда очередь дойдет до господина экс-министра.

Напомню, свое первое обращение о проверке декларации Галущенко на предмет вероятной лжи я направила в НАПК еще 19 января. Хорошо, что почти через два месяца эта очередь до него дошла", - отметила парламентарий.

Радина напомнила, что на заседании ВСК Галущенко сказал, что арендовал арестованный дом Захарченко в центре Киева примерно за 126 000 гривен в месяц.

"Мы нашли и передали в НАПК объявление об аренде этого дома от мая 2025 года - в нем арендодатель просил за дом 654 000 гривен в месяц.

К тому же, во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в ВАКС Галущенко заявил, что обучение его детей в Швейцарии оплачивали состоятельные кум и родственник. Однако в декларации такие щедрые подарки не отражены - а за ложь в декларации предусмотрена уголовная ответственность", - добавила она.

В НАПК сообщили, что проверка декларации Галущенко продлится до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при наличии оснований.

Таким образом, она должна завершиться до 14 июля или до 12 сентября.

Что предшествовало

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

В свою очередь, и народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

По данным Радиной, Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

