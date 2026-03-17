НАПК начало полную проверку декларации Галущенко, - "слуга народа" Радина

НАПК проверит декларацию Галущенко: что известно?

16 марта НАПК приступило к полной проверке декларации экс-министра Германа Галущенко.

Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Еще недавно в НАПК сообщали, что декларация Галущенко будет проверена в порядке очереди, поэтому я в повторном обращении от 6 марта решила уточнить, когда очередь дойдет до господина экс-министра.

Напомню, свое первое обращение о проверке декларации Галущенко на предмет вероятной лжи я направила в НАПК еще 19 января. Хорошо, что почти через два месяца эта очередь до него дошла", - отметила парламентарий.

Радина напомнила, что на заседании ВСК Галущенко сказал, что арендовал арестованный дом Захарченко в центре Киева примерно за 126 000 гривен в месяц.

Читайте: Галущенко на должность министра энергетики лоббировал друг Зеленского Шефир, - Железняк

"Мы нашли и передали в НАПК объявление об аренде этого дома от мая 2025 года - в нем арендодатель просил за дом 654 000 гривен в месяц. 

К тому же, во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в ВАКС Галущенко заявил, что обучение его детей в Швейцарии оплачивали состоятельные кум и родственник. Однако в декларации такие щедрые подарки не отражены - а за ложь в декларации предусмотрена уголовная ответственность", - добавила она.

В НАПК сообщили, что проверка декларации Галущенко продлится до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при наличии оснований.

Таким образом, она должна завершиться до 14 июля или до 12 сентября.

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
  • В свою очередь, и народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
  • По данным Радиной, Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко.

Читайте: Железняк: Зеленский объяснил назначение Галущенко министром юстиции тем, что "полностью ему доверяет"

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Читайте: Отец Галущенко и отец предателя Деркача были лично знакомы, - Кошарная

оце героїчні працівники-новина з розряду ,,взяв метлу і йду мету,,,........виписати всьому штату назк премії!!!!
17.03.2026 15:19 Ответить
Треба почекати ще рік точно
17.03.2026 15:19 Ответить
ТУПЯТ МЕСЯЦАМИ !)
17.03.2026 15:29 Ответить
А что проверять,даже идиоту тут понятно,что расходы держчинушки намного превышают доходы,как и у большинства подобных фигурантов.
17.03.2026 15:32 Ответить
Рік одна перевіркаа, потім інша, поті експертизи на рік поті ***********
17.03.2026 15:58 Ответить
 
 