НАПК начало полную проверку декларации Галущенко, - "слуга народа" Радина
16 марта НАПК приступило к полной проверке декларации экс-министра Германа Галущенко.
Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Еще недавно в НАПК сообщали, что декларация Галущенко будет проверена в порядке очереди, поэтому я в повторном обращении от 6 марта решила уточнить, когда очередь дойдет до господина экс-министра.
Напомню, свое первое обращение о проверке декларации Галущенко на предмет вероятной лжи я направила в НАПК еще 19 января. Хорошо, что почти через два месяца эта очередь до него дошла", - отметила парламентарий.
Радина напомнила, что на заседании ВСК Галущенко сказал, что арендовал арестованный дом Захарченко в центре Киева примерно за 126 000 гривен в месяц.
"Мы нашли и передали в НАПК объявление об аренде этого дома от мая 2025 года - в нем арендодатель просил за дом 654 000 гривен в месяц.
К тому же, во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в ВАКС Галущенко заявил, что обучение его детей в Швейцарии оплачивали состоятельные кум и родственник. Однако в декларации такие щедрые подарки не отражены - а за ложь в декларации предусмотрена уголовная ответственность", - добавила она.
В НАПК сообщили, что проверка декларации Галущенко продлится до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при наличии оснований.
Таким образом, она должна завершиться до 14 июля или до 12 сентября.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
- В свою очередь, и народный депутат от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
- По данным Радиной, Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
