В Совете Европы отреагировали на теракт в Киеве

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на инцидент со смертельным исходом, произошедший в Киеве 18 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте на платформе X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Берсе подчеркнул, что серия трагических событий в Украине продолжается, и каждый новый день приносит новые потери. Он выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

"Мои мысли - с жертвами вчерашней стрельбы в жилом районе и со всеми, кто пострадал от этого непрекращающегося насилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы насилие прекратилось", - отметил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

