В Совете Европы отреагировали на теракт в Киеве

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на инцидент со смертельным исходом, произошедший в Киеве 18 апреля.

Берсе подчеркнул, что серия трагических событий в Украине продолжается, и каждый новый день приносит новые потери. Он выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

"Мои мысли - с жертвами вчерашней стрельбы в жилом районе и со всеми, кто пострадал от этого непрекращающегося насилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы насилие прекратилось", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Киеве начался со ссоры с соседом, затем террорист поджог свою квартиру, - Выгивский

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте также: Готовы ли граждане в тылу выйти и потребовать от полиции искупить позор? - Игорь Луценко

А ще глибше співчувати можете?
19.04.2026 19:42 Ответить
 
 