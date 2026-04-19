В Совете Европы отреагировали на теракт в Киеве
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на инцидент со смертельным исходом, произошедший в Киеве 18 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте на платформе X.
Берсе подчеркнул, что серия трагических событий в Украине продолжается, и каждый новый день приносит новые потери. Он выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.
"Мои мысли - с жертвами вчерашней стрельбы в жилом районе и со всеми, кто пострадал от этого непрекращающегося насилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы насилие прекратилось", - отметил он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
