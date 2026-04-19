У Раді Європи відреагували на теракт у Києві

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відреагував на смертельну стрілянину в Києві, що сталася 18 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі на платформі X.

Берсе наголосив, що серія трагічних подій в Україні триває, і кожен новий день приносить нові втрати. Він висловив співчуття родинам загиблих і всім постраждалим.

"Мої думки з жертвами вчорашньої стрілянини в житловому районі та з усіма, хто постраждав від цього безперервного насильства. Український народ заслуговує на те, щоб насильство припинилося", – зазначив він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

