У Раді Європи відреагували на теракт у Києві
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відреагував на смертельну стрілянину в Києві, що сталася 18 квітня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі на платформі X.
Берсе наголосив, що серія трагічних подій в Україні триває, і кожен новий день приносить нові втрати. Він висловив співчуття родинам загиблих і всім постраждалим.
"Мої думки з жертвами вчорашньої стрілянини в житловому районі та з усіма, хто постраждав від цього безперервного насильства. Український народ заслуговує на те, щоб насильство припинилося", – зазначив він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де конкретика: хто саме напав, хто жертва, що треба робити?
Бо Український народ заслуговує на Перемогу і на капітуляцію московії, а не на "припинення насильства"...
Та мабуть ні, вони точно що і з фронту втечуть ,
