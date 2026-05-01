Визит Чарльза III в США завершился: громкие заявления Трампа и сигналы союзникам

Завершился четырехдневный государственный визит короля Великобритании Чарльза III в США, который сопровождался важными политическими сигналами и проходил на фоне сложной международной обстановки.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Поездка привлекла значительное внимание из-за ряда чувствительных тем в отношениях между Вашингтоном и Лондоном.

Дипломатия без конфликтов

Во время прощания президент США Дональд Трамп назвал британского монарха "величайшим королем", кратко подытожив свои впечатления от встречи.

Аналитики отмечают, что Чарльз III сумел совместить дипломатичность с откровенностью в высказываниях по сложным вопросам международной политики.

Выступление в Конгрессе и политический контекст

Одним из ключевых моментов визита стала речь Чарльза III в Конгрессе США, которую британские СМИ назвали "мастер-классом по дипломатии".

В выступлении монарх соединил исторические аллюзии, юмор и акценты на поддержке союзников, в частности Украины, а также затронул темы войны, баланса сил и климатических изменений.

Не обошлось и без громких заголовков в прессе. В частности, Дональд Трамп несколько раз раскритиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца. А что касается британского премьера, глава Белого дома заявил, что считает его политические решения ошибочными.

А еще Трамп сказал Чарльзу III, что Путин хочет войны и может "уничтожить все население".

Президент США посетил Лондон в сентябре, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон - в январе, в рамках празднования 250-летия Америки. Последний выступил перед парламентом во время своего визита, став первым главой нижней палаты Конгресса, который сделал это.

