РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
25409 посетителей онлайн
Новости Визит Чарльза ІІІ в США
4 263 11

Визит Чарльза III в США завершился: громкие заявления Трампа и сигналы союзникам

Визит Чарльза III в США завершился

Завершился четырехдневный государственный визит короля Великобритании Чарльза III в США, который сопровождался важными политическими сигналами и проходил на фоне сложной международной обстановки.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Поездка привлекла значительное внимание из-за ряда чувствительных тем в отношениях между Вашингтоном и Лондоном.

Дипломатия без конфликтов

Во время прощания президент США Дональд Трамп назвал британского монарха "величайшим королем", кратко подытожив свои впечатления от встречи.

Аналитики отмечают, что Чарльз III сумел совместить дипломатичность с откровенностью в высказываниях по сложным вопросам международной политики.

Выступление в Конгрессе и политический контекст

Одним из ключевых моментов визита стала речь Чарльза III в Конгрессе США, которую британские СМИ назвали "мастер-классом по дипломатии".

В выступлении монарх соединил исторические аллюзии, юмор и акценты на поддержке союзников, в частности Украины, а также затронул темы войны, баланса сил и климатических изменений.

Не обошлось и без громких заголовков в прессе. В частности, Дональд Трамп несколько раз раскритиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца. А что касается британского премьера, глава Белого дома заявил, что считает его политические решения ошибочными.

А еще Трамп сказал Чарльзу III, что Путин хочет войны и может "уничтожить все население".

Президент США посетил Лондон в сентябре, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон - в январе, в рамках празднования 250-летия Америки. Последний выступил перед парламентом во время своего визита, став первым главой нижней палаты Конгресса, который сделал это.

Автор: 

Великобритания (5275) США (29315) Трамп Дональд (8067) Чарльз III (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету, про візит короля Великобританії Чарльза III в США:
Кульминацией его государственного визита стало выступление во вторник на совместном заседании обеих палат Конгресса. Всего второе подобное выступление британского монарха в истории (первое было в 1991 году, когда в Конгрессе выступила королева Елизавета II).
Как же отличалась речь короля Чарльза от всех речей, которые мы слышим сейчас от американских политиков, в особенности от президента! Выступление короля было противоположно по своей сущности тому, за что выступают Трамп, Вэнс, вся администрация 47-го президента и все MAGA-движение.
Король говорил о ценностях. Об общих ценностях, на которых построена современная либерально-демократическая цивилизация. На которых основаны близкие, особые союзнические отношения между США и Великобританией. О ценностях, которые так чужды 47-му президенту и его окружению.
Трамп вчера сказал о выступлении короля в Конгрессе, что король «даже заставил демократов встать со своих мест и аплодировать стоя», а ему, Трампу, никогда это не удавалось. Думается, что 47-й президент плохо следил за тем, что происходило в зале в Капитолии. Демократов не нужно было заставлять вставать и устраивать овацию британскому монарху. Они делали это искренне. Потому что король Чарльз очень убедительно, искренне говорил об общих ценностях, о том, на чем основан союз либеральных демократий мира.
Но вот кого действительно король заставил встать со своих мест - республиканцев, включая спикера Джонсона и вице-президента Вэнса. Король Чарльз сказал, что единственный раз в истории была задействована 5-я статься договора НАТО - когда произошло террористическое нападение на США 11 сентября 2001 года, и все страны НАТО пришли на помощь Америке. И сейчас, сказал король, наш долг, наша обязанность - снова всем вместе помогать Украине и поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, в войне, развязанной против нее жестоким российским диктатором. Все демократы встали и устроили королю овацию. Все республиканцы в зале были вынуждены тоже встать. Вслед за ними, сидевший за спиной короля за спикерским столом спикер Джонсон тоже вынужден был встать и аплодировать. И лишь после этого, после паузы, когда уже стоял и аплодировал весь зал, и даже спикер Джонсон, был вынужден с опозданием встать и аплодировать сидевший рядом со спикером вице-президент Вэнс. Тот самый Вэнс, который около десяти дней назад сказал, что больше всего гордится тем, что администрация Трампа прекратила помощь Украине.
Король Чарльз повторил то же самое еще раз - на государственном ужине в Белом Доме - что нужно укреплять НАТО, что нужно поддерживать Украину в борьбе против напавшей на нее российской тирании.
В выступлении короля в Конгрессе были еще два важных момента.
Когда король сказал, что великим достижением создателей США было создание системы сдержек и противовесов - системы, при которой невозможна узурпация власти ее исполнительной ветвью, которая сделала верховенство закона, верховенство права основой общественного устройства. Этот важный тезис короля также полностью идет в разрез с политикой Трампа и с республиканской программой «Проект-2025», согласно которой исполнительная власть должна получить широкие и практически неограниченные полномочия, находиться вне контроля, управлять всем, фактически игнорируя власть законодательную.
показать весь комментарий
01.05.2026 01:31 Ответить
+9
Ркеспект Його Величності!
показать весь комментарий
01.05.2026 01:26 Ответить
+4
Головний сигнал союзникам від Трампа - "я повний неадекват тому розраховувати на США не варто" 🤔
показать весь комментарий
01.05.2026 01:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Radio France internationale

Загалом візит короля після перебування у Вашингтоні можна назвати успішним.
Президент США говорив про нього тільки компліментарно, а під час виступу у Конгресі монарх понад 10 разів зривав овації, як повідомляли журналісти RFI.
Чарльз III поїхав до Штатів у час коли відносини двох країн суттєво погіршилися.
показать весь комментарий
01.05.2026 01:04 Ответить
BBC

Чотириденний державний візит короля Великобританії Карла III і королеви Камілли до США завершився. Президент США Дональд Трамп на прощання назвав Карла «найвеличнішим королем» і оголосив про скасування мит на шотландське віскі.

Як відзначають кореспонденти Бі-бі-сі, для британсько-американських відносин візит короля пройшов явно успішно, але наскільки вистачить цього успіху, враховуючи характер Трампа, зовсім неясно.
показать весь комментарий
01.05.2026 01:53 Ответить
должно хватить надолго
ржавому нужно не завалить промежуточные выборы, надо что-то делать, что может быть трактовано как успех его администрации
показать весь комментарий
01.05.2026 03:11 Ответить
нема чим "робити"
показать весь комментарий
02.05.2026 00:55 Ответить
там фашисты тоже умные
поэтому ржавый приподносит успех и капитализацию корпораций как успех каждого гражданина под его (ржавого) мудрым контролем.
показать весь комментарий
02.05.2026 01:21 Ответить
Ркеспект Його Величності!
показать весь комментарий
01.05.2026 01:26 Ответить
Головний сигнал союзникам від Трампа - "я повний неадекват тому розраховувати на США не варто" 🤔
показать весь комментарий
01.05.2026 01:29 Ответить
показать весь комментарий
толку з цих розмов 0
показать весь комментарий
02.05.2026 00:45 Ответить
нові вибори в Конгрес покажуть, є толк, чи нема.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:54 Ответить
 
 