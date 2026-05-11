Украина открыта для конструктивного диалога с Грузией, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.
Об этом он заявил в комментарии грузинскому изданию Euroscope, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Утром Сибига сказал, что Украина готова открыть новую страницу отношений с Грузией и продолжить конструктивный диалог после встречи лидеров в Ереване.
Журналистам министр заявил, что в ближайшее время проведет встречу с грузинским коллегой для переговоров.
По словам Сибиги, в отношениях между странами есть "чувствительные" моменты, однако Украина готова к диалогу с Грузией.
"Мы открыты для этого конструктивного диалога. В Молдове, в ближайшем будущем, у меня состоится встреча с моим коллегой из Грузии. Таким образом, мы хотим должным образом урегулировать дипломатический путь наших двусторонних отношений", - отметил глава МИД.
Также он назвал "исторической" недавнюю встречу президента Зеленского и премьера Грузии Кобахидзе.
Что предшествовало?
- Напомним, Зеленский во время визита в Ереван провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль