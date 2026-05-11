Україна відкрита до конструктивного діалогу з Грузією, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність до діалогу із владою Грузії.

Про це він заявив у коментарі грузинському виданю Euroscope, передає Цензор.НЕТ.

Вранці Сибіга сказав, що Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Грузією та продовжити конструктивний діалог після зустрічі лідерів у Єревані.

Журналістам міністр заявив, що незабаром проведе зустріч із грузинським колегою для переговорів.

За словами Сибіги, у відносинах між країнами є "сенситивні", проте Україна готова до діалогу з Грузією.

"Ми відкриті до цього конструктивного діалогу. У Молдові, у найближчому майбутньому, я матиму зустріч з моєю колегою з Грузії. Таким чином ми бажаємо належним чином врегулювати дипломатичний шлях наших двосторонніх відносин", - зазначив очільник МЗС.

Також він назвав "історичною" нещодавню зустріч президента Зеленського та прем'єра Грузії Кобахідзе.

