Україна відкрита до конструктивного діалогу з Грузією, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність до діалогу із владою Грузії.
Про це він заявив у коментарі грузинському виданю Euroscope, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вранці Сибіга сказав, що Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Грузією та продовжити конструктивний діалог після зустрічі лідерів у Єревані.
Журналістам міністр заявив, що незабаром проведе зустріч із грузинським колегою для переговорів.
За словами Сибіги, у відносинах між країнами є "сенситивні", проте Україна готова до діалогу з Грузією.
"Ми відкриті до цього конструктивного діалогу. У Молдові, у найближчому майбутньому, я матиму зустріч з моєю колегою з Грузії. Таким чином ми бажаємо належним чином врегулювати дипломатичний шлях наших двосторонніх відносин", - зазначив очільник МЗС.
Також він назвав "історичною" нещодавню зустріч президента Зеленського та прем'єра Грузії Кобахідзе.
Що передувало?
- Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Єревану провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Канади Марком Карні, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
