Албания вызвала посла РФ из-за массированной атаки на Украину: был нанесен удар по жилому комплексу, где проживает албанский дипломат

Албания решительно осудила очередную жестокую и неизбирательную массированную атаку с применением ракет и дронов, совершенную прошлой ночью Россией против гражданских объектов в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз был нанесен удар по жилому комплексу, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это недопустимо! Атака на гражданские районы или угроза дипломатическому персоналу является серьезной эскалацией и еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломить храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа.

Россия не побеждает; она лишь убивает, разрушает и причиняет широкомасштабные опустошения и страдания", - подчеркнул министр.

Вызван посол РФ

Ходжа добавил, что Албания призывает Россию немедленно прекратить эти атаки, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам.

"Албания и впредь будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности", - добавляется в сообщении.

Также отмечается, что посол РФ в Албании вызван для дачи объяснений.

