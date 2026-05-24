Албания вызвала посла РФ из-за массированной атаки на Украину: был нанесен удар по жилому комплексу, где проживает албанский дипломат
Албания решительно осудила очередную жестокую и неизбирательную массированную атаку с применением ракет и дронов, совершенную прошлой ночью Россией против гражданских объектов в Украине.
Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа, передает Цензор.НЕТ.
Россия не побеждает
"На этот раз был нанесен удар по жилому комплексу, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это недопустимо! Атака на гражданские районы или угроза дипломатическому персоналу является серьезной эскалацией и еще одним ярким напоминанием о человеческой цене длительной агрессии России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломить храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа.
Россия не побеждает; она лишь убивает, разрушает и причиняет широкомасштабные опустошения и страдания", - подчеркнул министр.
Вызван посол РФ
Ходжа добавил, что Албания призывает Россию немедленно прекратить эти атаки, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам.
"Албания и впредь будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности", - добавляется в сообщении.
Также отмечается, что посол РФ в Албании вызван для дачи объяснений.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Пусть скажут спасібо, что благодаря русской сілє про іх страну вообщє хоть кто-то что-то услишал.
Реконструкція вєлікорусского шовінізма, якщо що.
По якій шкалі там вимірюють рівень ескалації, цікаво?
Від 0 до ∞?