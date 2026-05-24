Албанія викликала посла РФ через масовану атаку по Україні: було влучання в ЖК, де проживає албанський дипломат
Албанія рішуче засудила чергову жорстоку і невибіркову масштабну атаку ракетами та дронами, вчинену минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа, передає Цензор.НЕТ.
Росія не перемагає
"Цього разу було влучання в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно! Атака на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу.
Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань", - наголосив міністр.
Викликано посла РФ
Ходжа додав, що Албанія закликає Росію негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.
"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", - додається в повідомленні.
Також зазначається, що посла РФ в Албанії викликано для пояснень.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Пусть скажут спасібо, что благодаря русской сілє про іх страну вообщє хоть кто-то что-то услишал.
Реконструкція вєлікорусского шовінізма, якщо що.
По якій шкалі там вимірюють рівень ескалації, цікаво?
Від 0 до ∞?