Албанія викликала посла РФ через масовану атаку по Україні: було влучання в ЖК, де проживає албанський дипломат

Албанія рішуче засудила чергову жорстоку і невибіркову масштабну атаку ракетами та дронами, вчинену минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу було влучання в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно! Атака на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу.

Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань", - наголосив міністр.

Викликано посла РФ

Ходжа додав, що Албанія закликає Росію негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", - додається в повідомленні.

Також зазначається, що посла РФ в Албанії викликано для пояснень.

