УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20916 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 475 6

Албанія викликала посла РФ через масовану атаку по Україні: було влучання в ЖК, де проживає албанський дипломат

Київ після обстрілу

Албанія рішуче засудила чергову жорстоку і невибіркову масштабну атаку ракетами та дронами, вчинену минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія не перемагає

"Цього разу було влучання в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно! Атака на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу.

Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань", - наголосив міністр.

Також дивіться: Київ після масованого ракетного удару РФ. ФОТОрепортаж

Викликано посла РФ

Ходжа додав, що Албанія закликає Росію негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", - додається в повідомленні.

Також зазначається, що посла РФ в Албанії викликано для пояснень.

Читайте: Чергова масована російська атака не змінює факту програшу РФ у війні, - Карні

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Автор: 

Албанія (119) обстріл (34108) посол (1129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Із серйозним виразом обличчя як вручили йому з усієї сили глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
24.05.2026 12:45 Відповісти
Русня возмутітся, как посмєлі какіє-то ... "которих дажє на картє толком нє відно" голос подать.
Пусть скажут спасібо, что благодаря русской сілє про іх страну вообщє хоть кто-то что-то услишал.
Реконструкція вєлікорусского шовінізма, якщо що.
показати весь коментар
24.05.2026 12:59 Відповісти
Албанія - країна яка заборонила в'їзд росіянцям.
показати весь коментар
24.05.2026 13:00 Відповісти
Албанія виявилася крутішою за рубльову хвойду ***** Трумпа..
показати весь коментар
24.05.2026 13:20 Відповісти
У Трампа, після шести банкроств та трьох розводів, повний клінч!!
показати весь коментар
24.05.2026 14:10 Відповісти
"Атака на цивільні райони є серйозною ескалацією" - ага, вже чотири роки майже щоденно.
По якій шкалі там вимірюють рівень ескалації, цікаво?
Від 0 до ∞?
показати весь коментар
24.05.2026 13:46 Відповісти
 
 