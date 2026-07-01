Соучастник дела о взятке народному депутату Скороход пошел на сделку: получил условный срок и должен перечислить средства на нужды ВСУ

ВАКС утвердил соглашение с соучастником дела о получении 250 тыс. долларов США в виде неправомерной выгоды за влияние на решение о санкциях СНБО. Обвиняемый получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком и обязался перечислить 700 тыс. гривен на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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"1 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и гражданином, которого совместно с другими лицами уличили в подстрекательстве представителя предпринимателя к предоставлению 250 тыс. долларов неправомерной выгоды за решение вопроса о применении санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, деятельность этой преступной группы организовала народный депутат Украины Анна Скороход, став "гарантом" этой сделки.



Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и обязался дать показания, компрометирующие других соучастников.

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Приговор суда для соучастника

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины .

. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, от отбывания которого он освобожден с испытанием, с установлением испытательного срока и возложением установленных судом обязанностей.

Кроме того, гражданин обязуется перечислить 700 тыс. грн в поддержку Вооруженных Сил Украины в фонд "United 24".

Отметим, что раскрытие преступления осуществляли детективы НАБУ совместно с ГУВБ СБУ под процессуальным руководством прокурора САП.

В настоящее время в деле завершено досудебное расследование. Сторона защиты знакомится с материалами дела.

Дело народного депутата Скороход