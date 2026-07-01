Соучастник дела о взятке народному депутату Скороход пошел на сделку: получил условный срок и должен перечислить средства на нужды ВСУ
ВАКС утвердил соглашение с соучастником дела о получении 250 тыс. долларов США в виде неправомерной выгоды за влияние на решение о санкциях СНБО. Обвиняемый получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком и обязался перечислить 700 тыс. гривен на нужды ВСУ.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"1 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и гражданином, которого совместно с другими лицами уличили в подстрекательстве представителя предпринимателя к предоставлению 250 тыс. долларов неправомерной выгоды за решение вопроса о применении санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.
Как отмечается, деятельность этой преступной группы организовала народный депутат Украины Анна Скороход, став "гарантом" этой сделки.
Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и обязался дать показания, компрометирующие других соучастников.
Приговор суда для соучастника
- Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
- Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, от отбывания которого он освобожден с испытанием, с установлением испытательного срока и возложением установленных судом обязанностей.
- Кроме того, гражданин обязуется перечислить 700 тыс. грн в поддержку Вооруженных Сил Украины в фонд "United 24".
Отметим, что раскрытие преступления осуществляли детективы НАБУ совместно с ГУВБ СБУ под процессуальным руководством прокурора САП.
В настоящее время в деле завершено досудебное расследование. Сторона защиты знакомится с материалами дела.
Дело народного депутата Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи народному депутату и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
- 7 декабря соучастнику Скороход по этому делу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.
- 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде залога в размере 1,514 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.
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