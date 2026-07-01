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Новини Підозра Скороход
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Співучасник справи про хабар нардепці Скороход пішов на угоду: отримав умовний термін і має задонатити на ЗСУ

Суд затвердив угоду зі співучасником справи про хабар за санкції РНБО

ВАКС затвердив угоду зі співучасником справи про $250 тис. неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо санкцій РНБО. Обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним строком та зобов'язався переказати 700 тис. грн на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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"01 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими особами викрито на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України Анна Скороход, ставши "гарантом" цієї угоди.

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.

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Вирок суду для співучасника

  • Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
  • Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків.
  • Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд "United 24".

Зауважимо, що викриття злочину здійснювали детективи НАБУ спільно з ГУВБ СБУ за процесуального керівництва прокурора САП.

Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
  • 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
  • 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
  • Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Автор: 

САП (2625) Скороход Анна (70)
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