Співучасник справи про хабар нардепці Скороход пішов на угоду: отримав умовний термін і має задонатити на ЗСУ
ВАКС затвердив угоду зі співучасником справи про $250 тис. неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо санкцій РНБО. Обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним строком та зобов'язався переказати 700 тис. грн на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"01 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими особами викрито на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України Анна Скороход, ставши "гарантом" цієї угоди.
Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.
Вирок суду для співучасника
- Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
- Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків.
- Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд "United 24".
Зауважимо, що викриття злочину здійснювали детективи НАБУ спільно з ГУВБ СБУ за процесуального керівництва прокурора САП.
Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.
Справа нардепки Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
- 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
- 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
- Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.
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