Співучасник справи про хабар нардепці Скороход пішов на угоду: отримав умовний термін і має задонатити на ЗСУ

ВАКС затвердив угоду зі співучасником справи про $250 тис. неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо санкцій РНБО. Обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним строком та зобов'язався переказати 700 тис. грн на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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"01 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими особами викрито на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України Анна Скороход, ставши "гарантом" цієї угоди.



Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.

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Вирок суду для співучасника

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України .

. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків.

Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд "United 24".

Зауважимо, що викриття злочину здійснювали детективи НАБУ спільно з ГУВБ СБУ за процесуального керівництва прокурора САП.

Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

Справа нардепки Скороход