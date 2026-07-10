Зеленский впервые прокомментировал покушение на бизнесмена Ермолаева

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и ход расследования убийства женщины, которую подозревают в организации взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

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Отвечая на вопрос о расследовании, Зеленский отметил, что в ближайшее время заслушает дополнительные доклады от правоохранительных органов.

"В ближайшие дни я получу дополнительные соответствующие доклады и, безусловно, проинформирую общество", - сказал президент.

Это первая публичная реакция главы государства на инцидент с покушением на Ермолаева и связанные с ним следственные действия. Ранее Зеленский не комментировал ни само нападение, ни расследование убийства подозреваемой в организации преступления.

Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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