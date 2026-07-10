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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Зеленский впервые прокомментировал покушение на бизнесмена Ермолаева

Владимир, Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и ход расследования убийства женщины, которую подозревают в организации взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

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Отвечая на вопрос о расследовании, Зеленский отметил, что в ближайшее время заслушает дополнительные доклады от правоохранительных органов.

"В ближайшие дни я получу дополнительные соответствующие доклады и, безусловно, проинформирую общество", - сказал президент.

Это первая публичная реакция главы государства на инцидент с покушением на Ермолаева и связанные с ним следственные действия. Ранее Зеленский не комментировал ни само нападение, ни расследование убийства подозреваемой в организации преступления.

Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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Автор: 

Ермолаев Вадим (165) Зеленский Владимир (24773)
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Топ комментарии
+10
А яке відношення президент України має до громадянина Кіпру єрмолаєва , який офіційно вийшов з громадянства України ?
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10.07.2026 07:27 Ответить
+9
Это сделали совершенно посторонние люди, не из нашего района.
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10.07.2026 07:30 Ответить
+9
Друган Міндіч - за нього нічого не хочеш сказати?
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10.07.2026 07:38 Ответить

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