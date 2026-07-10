Зеленський уперше прокоментував замах на бізнесмена Єрмолаєва
Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та перебіг розслідування вбивства жінки, яку підозрюють в організації підриву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на запитання щодо розслідування, Зеленський зазначив, що найближчим часом заслухає додаткові доповіді від правоохоронних органів.
"Я найближчими днями буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", – сказав президент.
Це перша публічна реакція глави держави на інцидент із замахом на Єрмолаєва та пов'язані з ним слідчі дії. Раніше Зеленський не коментував ані сам напад, ані розслідування вбивства підозрюваної в організації злочину.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
- Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
- Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.
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