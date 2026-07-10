Зеленський уперше прокоментував замах на бізнесмена Єрмолаєва

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та перебіг розслідування вбивства жінки, яку підозрюють в організації підриву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Відповідаючи на запитання щодо розслідування, Зеленський зазначив, що найближчим часом заслухає додаткові доповіді від правоохоронних органів.

"Я найближчими днями буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", – сказав президент.

Це перша публічна реакція глави держави на інцидент із замахом на Єрмолаєва та пов'язані з ним слідчі дії. Раніше Зеленський не коментував ані сам напад, ані розслідування вбивства підозрюваної в організації злочину.

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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