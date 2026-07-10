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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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Зеленський уперше прокоментував замах на бізнесмена Єрмолаєва

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та перебіг розслідування вбивства жінки, яку підозрюють в організації підриву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Відповідаючи на запитання щодо розслідування, Зеленський зазначив, що найближчим часом заслухає додаткові доповіді від правоохоронних органів.

"Я найближчими днями буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", – сказав президент.

Це перша публічна реакція глави держави на інцидент із замахом на Єрмолаєва та пов'язані з ним слідчі дії. Раніше Зеленський не коментував ані сам напад, ані розслідування вбивства підозрюваної в організації злочину.

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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Автор: 

Єрмолаєв Вадим (26) Зеленський Володимир (28298)
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Топ коментарі
+8
Это сделали совершенно посторонние люди, не из нашего района.
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10.07.2026 07:30 Відповісти
+8
Друган Міндіч - за нього нічого не хочеш сказати?
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10.07.2026 07:38 Відповісти
+7
А яке відношення президент України має до громадянина Кіпру єрмолаєва , який офіційно вийшов з громадянства України ?
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10.07.2026 07:27 Відповісти

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