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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Беспорядки возле ТЦК во Львове: еще трех подозреваемых взяли под стражу без права залога. ФОТО

Сегодня, 11 июля, в отношении еще трех участников беспорядков в Сыховском районе Львова были избраны меры пресечения — содержание под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Подробности

Как отмечается, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля на Сыхове. Кроме того, они лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского РТЦК и СП — блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже опрокинули его.

В свою очередь, 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, оскорбляя его словесно.

участники беспорядков во Львове
участники беспорядков во Львове
участники беспорядков во Львове

Читайте на "Цензор.НЕТ": После нападения на группу оповещения ТЦК во Львове задержали еще 4 человека, один из них — военный в СОЧ, — Нацполиция. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: задержан мужчина, — СБУ и Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Львов (4701) Львовская область (3244) Львовский район (285)
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Топ комментарии
+40
О, прикольно, а чому без застави ? Цікаво, а того боксера вже затримали ?
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11.07.2026 14:33 Ответить
+37
от бити українця в голову ззаду це так героїчно ...
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11.07.2026 14:39 Ответить
+34
Де той гандон, що бив людину зі спини по голові? Він ще живий?
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11.07.2026 14:38 Ответить

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