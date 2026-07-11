Беспорядки возле ТЦК во Львове: еще трех подозреваемых взяли под стражу без права залога. ФОТО
Сегодня, 11 июля, в отношении еще трех участников беспорядков в Сыховском районе Львова были избраны меры пресечения — содержание под стражей без права освобождения под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Подробности
Как отмечается, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля на Сыхове. Кроме того, они лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского РТЦК и СП — блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже опрокинули его.
В свою очередь, 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, оскорбляя его словесно.
Что предшествовало?
- Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
- В результате конфликта во Львове пострадали двое военнослужащих ТЦК и СП
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение на военных ТЦК во Львове "очень плохой историей".
- Вечером 9 июля молодые люди, напавшие на группу оповещения ТЦК во Львове, принесли извинения. Их разыскало
ветеранское сообщество Львова.
- Суд уже избрал меру пресечения первому фигуранту дела о столкновении с полицейскими и ТЦК во Львове — 23-летнего Олега Гаврилова взяли под стражу на 60 суток.
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