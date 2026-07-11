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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Заворушення біля ТЦК у Львові: ще трьох підозрюваних взяли під варту без права застави. ФОТО

Сьогодні, 11 липня, було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі

Як зазначається, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Окрім цього вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП - блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.

Своєю чергою, 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

учасники заворушень у Львові
учасники заворушень у Львові
учасники заворушень у Львові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після нападу на групу оповіщення ТЦК у Львові затримали ще 4 людей, один із них військовий у СЗЧ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: затримано чоловіка, - СБУ та Нацполіція. ФОТО

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Львів (3324) Львівська область (2843) Львівський район (311)
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Топ коментарі
+39
О, прикольно, а чому без застави ? Цікаво, а того боксера вже затримали ?
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11.07.2026 14:33 Відповісти
+36
от бити українця в голову ззаду це так героїчно ...
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11.07.2026 14:39 Відповісти
+33
Де той гандон, що бив людину зі спини по голові? Він ще живий?
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11.07.2026 14:38 Відповісти

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