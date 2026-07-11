Заворушення біля ТЦК у Львові: ще трьох підозрюваних взяли під варту без права застави. ФОТО
Сьогодні, 11 липня, було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова - тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі
Як зазначається, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Окрім цього вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП - блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.
Своєю чергою, 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.
Що передувало?
- Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
- Унаслідок конфлікту у Львові постраждали двоє військових ТЦК та СП
- Президент Володимир Зеленський назвав напад на військових ТЦК у Львові "дуже поганою історією".
- Увечері 9 липня молодики, які напали на групу оповіщення ТЦК у Львові, перепросили. Їх розшукала
ветеранська спільнота Львова.
- Суд уже обрав запобіжний захід першому фігуранту справи про сутичку з поліцейськими та ТЦК у Львові - 23-річного Олега Гаврилова взяли під варту на 60 діб.
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