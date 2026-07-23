Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги, - Железняк
Есть надежда, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый сможет справиться с ключевыми задачами, в частности с мобилизацией, обеспечением и ротациями.
Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".
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"Очень хорошо, что так произошло. Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги. У президента не было особого выбора, чтобы поступить иначе. Надо поблагодарить всех, кто вышел на протесты. Просто огромное им спасибо", - подчеркнул он.
Железняк не считает, что Драпатому кто-то будет мешать на должности.
"Наоборот, будут помогать. Будет показывать результат - хорошо. Если нет - его заменят. Здесь всё достаточно понятно.
Если честно, я не знаю, как ему справиться с теми вызовами, которые перед ним встали – мобилизация, обеспечение, ротации и т. д. Но убежден, что, как и во всем, у любой проблемы есть какое-то адекватное решение. Это сложно. Но я надеюсь, что у него есть много сильных сторон, которые помогут вытащить эту ситуацию", - отметил парламентарий.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
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- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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