Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги, - Железняк

Есть надежда, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый сможет справиться с ключевыми задачами, в частности с мобилизацией, обеспечением и ротациями.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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Что известно?

"Очень хорошо, что так произошло. Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги. У президента не было особого выбора, чтобы поступить иначе. Надо поблагодарить всех, кто вышел на протесты. Просто огромное им спасибо", - подчеркнул он.

Железняк не считает, что Драпатому кто-то будет мешать на должности.

"Наоборот, будут помогать. Будет показывать результат - хорошо. Если нет - его заменят. Здесь всё достаточно понятно.

Если честно, я не знаю, как ему справиться с теми вызовами, которые перед ним встали – мобилизация, обеспечение, ротации и т. д. Но убежден, что, как и во всем, у любой проблемы есть какое-то адекватное решение. Это сложно. Но я надеюсь, что у него есть много сильных сторон, которые помогут вытащить эту ситуацию", - отметил парламентарий.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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