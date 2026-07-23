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Новости Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги, - Железняк

Железняк назвал вызовы, стоящие перед Драпатым

Есть надежда, что новый главнокомандующий ВСУ Драпатый сможет справиться с ключевыми задачами, в частности с мобилизацией, обеспечением и ротациями.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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Что известно?

"Очень хорошо, что так произошло. Назначение Драпатого - это победа людей, вышедших на митинги. У президента не было особого выбора, чтобы поступить иначе. Надо поблагодарить всех, кто вышел на протесты. Просто огромное им спасибо", - подчеркнул он.

Железняк не считает, что Драпатому кто-то будет мешать на должности.

"Наоборот, будут помогать. Будет показывать результат - хорошо. Если нет - его заменят. Здесь всё достаточно понятно.

Если честно, я не знаю, как ему справиться с теми вызовами, которые перед ним встали – мобилизация, обеспечение, ротации и т. д. Но убежден, что, как и во всем, у любой проблемы есть какое-то адекватное решение. Это сложно. Но я надеюсь, что у него есть много сильных сторон, которые помогут вытащить эту ситуацию", - отметил парламентарий.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: "Слуга народа" Потураев о назначении Драпатого: Ошибки исправляют, что является позитивным сигналом

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: НАТО о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ: Стратегия поддержки Украины остается неизменной

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назначение (2195) Железняк Ярослав (635) Драпатый Михаил (54)
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Топ комментарии
+5
Та ні. Це перемикання уваги та маніпуляція. Вони хотіли вірного соратніка гундоса Хвьодорова.
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23.07.2026 12:53 Ответить
+2
железняк маніпулює ,банда Зедінастія 💯 , будє вставляти палки в колеса , підставляти Драпатого , щоб перетворити і підкорити , зробити " чего ізволіте?"Зейло , призначив не по добрій волі, через тиск , будє мстити і робити по своему , як і " двушечкі на москву"
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23.07.2026 13:09 Ответить
+1
треба зупинити вову ділетанта🤡 ,шоб не ліз до штабів ЗСУ з дермаком разом ,і тоді буде все оk ...
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23.07.2026 12:52 Ответить

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