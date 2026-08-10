На судей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова оказывалось давление, - Кривонос
На судей, рассматривающих дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, оказывалось давление.
Об этом во время отчета за первое полугодие 2026 года заявил глава НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что рассказал Кривонос?
"Как продвигается его дело: свидетель по его делу оправдан и, по нашей информации, на судей, вынесших этот оправдательный приговор, оказывается давление", — сказал Кривонос.
Также, по его словам, оказывается давление на судей судов разных уровней, которые рассматривают дела сотрудников НАБУ.
"Наши детективы, имеющие статус подозреваемых, независимо от того, арестовано ли у них имущество, обращаются с ходатайствами в суды разных уровней... Постоянно фиксируем звонки из определенных департаментов Службы безопасности Украины и давление на этих судей. Вопрос в том, что они (судьи. — Ред.) не сообщают об этом. Мы фиксируем это на уровне определенной информации, полученной из наших, условно говоря, источников. Но эти судьи не обращаются за соответствующей защитой к генеральному прокурору, как это предусмотрено законом, к Высшему совету правосудия. Однако это давление на них оказывается постоянно", — сказал Кривонос.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении в адрес одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд освободил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
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