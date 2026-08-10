На судей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова оказывалось давление, - Кривонос

На судей, рассматривающих дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, оказывалось давление.

Об этом во время отчета за первое полугодие 2026 года заявил глава НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что рассказал Кривонос?

"Как продвигается его дело: свидетель по его делу оправдан и, по нашей информации, на судей, вынесших этот оправдательный приговор, оказывается давление", — сказал Кривонос.

Также, по его словам, оказывается давление на судей судов разных уровней, которые рассматривают дела сотрудников НАБУ.

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"Наши детективы, имеющие статус подозреваемых, независимо от того, арестовано ли у них имущество, обращаются с ходатайствами в суды разных уровней... Постоянно фиксируем звонки из определенных департаментов Службы безопасности Украины и давление на этих судей. Вопрос в том, что они (судьи. — Ред.) не сообщают об этом. Мы фиксируем это на уровне определенной информации, полученной из наших, условно говоря, источников. Но эти судьи не обращаются за соответствующей защитой к генеральному прокурору, как это предусмотрено законом, к Высшему совету правосудия. Однако это давление на них оказывается постоянно", — сказал Кривонос.

Дело Магамедрасулова

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