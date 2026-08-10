На суддів у справі детектива НАБУ Магамедрасулова чинився тиск, - Кривонос
На суддів у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова здійснювався тиск.
Про це під час звіту за перше півріччя 2026 року сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що розповів Кривонос?
"Як його справа рухається: свідок по його справі виправданий і, за нашою інформацією, на суддів, які цей виправдовувальний вирок винесли, вчиняється тиск", - сказав Кривонос.
Також, за його словами, чиниться тиск на суддів судів різних рівнів, які розглядають справи працівників НАБУ.
"Наші детективи, які мають статус підозрюваних, чи в них арештоване майно, звертаються з клопотаннями до судів різних рівнів... Постійно фіксуємо дзвінки з певних департаментів Служби безпеки України і тиск на цих суддів. Питання в тому, що вони (судді. - Ред.) не повідомляють про це. Ми фіксуємо це на рівні певної інформації, чи з наших, умовно кажучи, джерел. Але ці судді не звертаються за відповідним захистом до генерального прокурора, як це визначено законом, до Вищої Ради правосуддя. Але цей тиск постійно на них відбувається", - сказав Кривонос.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
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