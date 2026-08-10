На суддів у справі детектива НАБУ Магамедрасулова чинився тиск, - Кривонос

На суддів у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова здійснювався тиск.

Про це під час звіту за перше півріччя 2026 року сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що розповів Кривонос?

"Як його справа рухається: свідок по його справі виправданий і, за нашою інформацією, на суддів, які цей виправдовувальний вирок винесли, вчиняється тиск", - сказав Кривонос.

Також, за його словами, чиниться тиск на суддів судів різних рівнів, які розглядають справи працівників НАБУ.

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"Наші детективи, які мають статус підозрюваних, чи в них арештоване майно, звертаються з клопотаннями до судів різних рівнів... Постійно фіксуємо дзвінки з певних департаментів Служби безпеки України і тиск на цих суддів. Питання в тому, що вони (судді. - Ред.) не повідомляють про це. Ми фіксуємо це на рівні певної інформації, чи з наших, умовно кажучи, джерел. Але ці судді не звертаються за відповідним захистом до генерального прокурора, як це визначено законом, до Вищої Ради правосуддя. Але цей тиск постійно на них відбувається", - сказав Кривонос.

Справа Магамедрасулова

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