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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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На суддів у справі детектива НАБУ Магамедрасулова чинився тиск, - Кривонос

Магамедрасулов розповів мету його затримання

На суддів у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова здійснювався тиск.

Про це під час звіту за перше півріччя 2026 року сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що розповів Кривонос?

"Як його справа рухається: свідок по його справі виправданий і, за нашою інформацією, на суддів, які цей виправдовувальний вирок винесли, вчиняється тиск", - сказав Кривонос.

Також, за його словами, чиниться тиск на суддів судів різних рівнів, які розглядають справи працівників НАБУ.

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"Наші детективи, які мають статус підозрюваних, чи в них арештоване майно, звертаються з клопотаннями до судів різних рівнів... Постійно фіксуємо дзвінки з певних департаментів Служби безпеки України і тиск на цих суддів. Питання в тому, що вони (судді. - Ред.) не повідомляють про це. Ми фіксуємо це на рівні певної інформації, чи з наших, умовно кажучи, джерел. Але ці судді не звертаються за відповідним захистом до генерального прокурора, як це визначено законом, до Вищої Ради правосуддя. Але цей тиск постійно на них відбувається", - сказав Кривонос.

Справа Магамедрасулова

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Автор: 

НАБУ (4434) Кривонос Семен (119) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+3
Незмінний і незамінний Татаров з ОП Зеленського.
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10.08.2026 14:48 Відповісти
+1
А хто чинив тиск, мабуть американці,чи європейці? Можна почути правду від керівника НАБУ і що зроблено, щоб покарати ''тиснучів''?
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10.08.2026 14:17 Відповісти
+1
Називати потрібно імена і суддів, які піддавалися тиску, і тих, хто цей тиск чинив та заводити на них кримінальні справи! У мене враження, що тиснуть на самого Кривоноса, раз робить такі боягузливі заяви!
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10.08.2026 14:21 Відповісти

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