Стефанишина до сих пор не внесла 6 млн грн залога по делу о незаконном обогащении, - ВАКС
Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла необходимые 6 миллионов гривен залога до вечера 11 августа по делу о возможном незаконном обогащении.
Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
6 августа ВАКС назначил Стефанишиной меру пресечения - залог в размере 6 миллионов гривен. Уголовно-процессуальный кодекс Украины обязывает подозреваемого внести залог не позднее пяти дней.
Однако к вечеру 11 августа средства на залог для экс-посла США не поступили. Теперь прокурор может обратиться в суд с просьбой изменить меру пресечения.
11 августа Апелляционная палата ВАКС получила от адвокатов Стефанишиной апелляционную жалобу на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть в ближайшее время.
Подозрение в адрес Стефанишиной
- Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
- Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
- 6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной - залог в размере 6 млн грн.
Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
- Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
- САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль