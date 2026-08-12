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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Стефанишина до сих пор не внесла 6 млн грн залога по делу о незаконном обогащении, - ВАКС

Стефанишина

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла необходимые 6 миллионов гривен залога до вечера 11 августа по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности 

6 августа ВАКС назначил Стефанишиной меру пресечения - залог в размере 6 миллионов гривен. Уголовно-процессуальный кодекс Украины обязывает подозреваемого внести залог не позднее пяти дней.

Однако к вечеру 11 августа средства на залог для экс-посла США не поступили. Теперь прокурор может обратиться в суд с просьбой изменить меру пресечения.

11 августа Апелляционная палата ВАКС получила от адвокатов Стефанишиной апелляционную жалобу на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О подозрении Стефанишиной сообщили тогда, когда было собрано достаточное количество материалов, - Клименко

Подозрение в адрес Стефанишиной

  • Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
  • Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
  • 6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной - залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишину подозревают в незаконном обогащении почти на 14 млн грн, - НАБУ

Автор: 

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Топ комментарии
+3
Життя непередбачуване. Учора ти в Америці послиця, а завтра - Лук"янівська в"язниця.
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12.08.2026 16:10 Ответить
+2
Так на кічу її. І це створіння представляло Україну в США? То яку допомогу ми чекаємо від США, коли зневажаємо їх, направляючи послами корупціонерів, про яких вони навіть знають.
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12.08.2026 16:49 Ответить
+1
Збирають "добрі" люди - копійка до копійки
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12.08.2026 16:15 Ответить

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