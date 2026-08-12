Стефанишина до сих пор не внесла 6 млн грн залога по делу о незаконном обогащении, - ВАКС

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла необходимые 6 миллионов гривен залога до вечера 11 августа по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

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6 августа ВАКС назначил Стефанишиной меру пресечения - залог в размере 6 миллионов гривен. Уголовно-процессуальный кодекс Украины обязывает подозреваемого внести залог не позднее пяти дней.

Однако к вечеру 11 августа средства на залог для экс-посла США не поступили. Теперь прокурор может обратиться в суд с просьбой изменить меру пресечения.

11 августа Апелляционная палата ВАКС получила от адвокатов Стефанишиной апелляционную жалобу на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть в ближайшее время.

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Подозрение в адрес Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной - залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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