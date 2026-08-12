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Новини Підозра Стефанішиній
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Стефанішина досі не внесла 6 млн грн застави у справі про незаконне збагачення, - ВАКС

Стефанішина

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина не внесла необхідні 6 мільйонів гривень застави до вечора 11 серпня у справі про можливе незаконне збагачення.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі 

6 серпня ВАКС призначив Стефанішиній запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень. Кримінальний процесуальний кодекс України зобов’язує підозрюваного внести заставу не пізніше п’яти днів.

Однак до вечора 11 серпня кошти на заставу для експосла США не надійшли. Тепер прокурор може звернутися до суду з проханням змінити запобіжний захід.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала від адвокатів Стефанішиної апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути незабаром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про підозру Стефанішиній повідомили тоді, коли було зібрано достатню кількість матеріалів, - Клименко

Підозра Стефанішиній

  • Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.
  • Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.
  • 6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній — застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 млн грн, - НАБУ

Автор: 

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Топ коментарі
+3
Життя непередбачуване. Учора ти в Америці послиця, а завтра - Лук"янівська в"язниця.
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12.08.2026 16:10 Відповісти
+2
Так на кічу її. І це створіння представляло Україну в США? То яку допомогу ми чекаємо від США, коли зневажаємо їх, направляючи послами корупціонерів, про яких вони навіть знають.
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12.08.2026 16:49 Відповісти
+1
Збирають "добрі" люди - копійка до копійки
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12.08.2026 16:15 Відповісти

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