Стефанішина досі не внесла 6 млн грн застави у справі про незаконне збагачення, - ВАКС

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина не внесла необхідні 6 мільйонів гривень застави до вечора 11 серпня у справі про можливе незаконне збагачення.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

6 серпня ВАКС призначив Стефанішиній запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень. Кримінальний процесуальний кодекс України зобов’язує підозрюваного внести заставу не пізніше п’яти днів.

Однак до вечора 11 серпня кошти на заставу для експосла США не надійшли. Тепер прокурор може звернутися до суду з проханням змінити запобіжний захід.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала від адвокатів Стефанішиної апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути незабаром.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній — застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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