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Новости Отставка Федорова
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Митинги за возвращение Федорова не прекращаются: в Киеве готовят шествие 16 августа

Протесты против отставки Федорова

Сегодня, 15 августа 2026 года, в Киеве и других городах Украины продолжаются акции протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, митинги продолжаются уже 31-й день.

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Участники назвали основные требования

Протестующие также выступают за укрепление армии с помощью дронов и других инноваций.

Кроме того, участники акций требуют не допускать давления на военных из-за их гражданской позиции. Еще одним требованием является открытый и постоянный диалог власти с обществом.

Акции проходят не только в столице. Мирные митинги и мероприятия проходят в Харькове, Одессе, Ривно, Сумах, Николаеве, Запорожье и других городах Украины.

В Киеве традиционные собрания проходят на площади Ивана Франко возле театра.

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В Киеве анонсировали новое шествие

Экс-советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал в сети фото и видео с протестов.

Также он анонсировал новую акцию в столице. По его словам, завтра, 16 августа, в Киеве запланирован марш, который должен начаться в 19:00.

Протесты против отставки Федорова

Протесты против отставки Федорова

Протесты против отставки Федорова

Активисты подчеркивают, что будут продолжать выходить на улицы, чтобы их голос по поводу эффективности работы власти и армии был услышан. 

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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