Митинги за возвращение Федорова не прекращаются: в Киеве готовят шествие 16 августа

Сегодня, 15 августа 2026 года, в Киеве и других городах Украины продолжаются акции протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, митинги продолжаются уже 31-й день.

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Участники назвали основные требования

Протестующие также выступают за укрепление армии с помощью дронов и других инноваций.

Кроме того, участники акций требуют не допускать давления на военных из-за их гражданской позиции. Еще одним требованием является открытый и постоянный диалог власти с обществом.

Акции проходят не только в столице. Мирные митинги и мероприятия проходят в Харькове, Одессе, Ривно, Сумах, Николаеве, Запорожье и других городах Украины.

В Киеве традиционные собрания проходят на площади Ивана Франко возле театра.

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В Киеве анонсировали новое шествие

Экс-советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал в сети фото и видео с протестов.

Также он анонсировал новую акцию в столице. По его словам, завтра, 16 августа, в Киеве запланирован марш, который должен начаться в 19:00.

Активисты подчеркивают, что будут продолжать выходить на улицы, чтобы их голос по поводу эффективности работы власти и армии был услышан.

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