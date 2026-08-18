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Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
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Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения, — Кремль

путін

В Кремле заявляют, что Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кремля

Россия не заинтересована в прекращении боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о предложении иностранных стран заморозить российско-украинскую войну по линии соприкосновения.

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Диалог с США

В администрации Путина также ответили, действительно ли Россия и США ведут "тихую дипломатию", как отмечается в публикациях американских СМИ.

"Дипломатия, как правило, всегда ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, по-видимому", — сказал Ушаков.

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Ранее в МИД России категорически отвергли идею прекращения боевых действий на существующей линии соприкосновения в войне против Украины, заявив, что это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".

Что предшествовало

  • Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
  • 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
  • Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

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Автор: 

кремль (771) россия (89245) война в Украине (8985) Ушаков Юрий (37)
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Топ комментарии
+13
Ну это пока вы можете. Гитлер в апреле 1945 был тоже не заинтересован во многих вещах, но его никто особо не спрашивал. Всем понятно что воевать вы будете пока сможете или пока не сдохнет *****, потом конечно придется всем резко переобуваться. Будем надеяться что Ушаков тоже не доживет до этого момента, все таки 80 лет почти. Пора уже к Сатане отправляться.
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18.08.2026 17:57 Ответить
+3
Кончені істоти😡😡😡
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18.08.2026 18:10 Ответить
+2
Так никто кроме парашного агента Янелоха это и не предлагает. Вот восточная граница.
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18.08.2026 18:08 Ответить

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