Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения, — Кремль
В Кремле заявляют, что Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Заявление Кремля
Россия не заинтересована в прекращении боевых действий по нынешней линии соприкосновения.
"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о предложении иностранных стран заморозить российско-украинскую войну по линии соприкосновения.
Диалог с США
В администрации Путина также ответили, действительно ли Россия и США ведут "тихую дипломатию", как отмечается в публикациях американских СМИ.
"Дипломатия, как правило, всегда ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, по-видимому", — сказал Ушаков.
Ранее в МИД России категорически отвергли идею прекращения боевых действий на существующей линии соприкосновения в войне против Украины, заявив, что это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".
Что предшествовало
- Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
- 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
- Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.
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