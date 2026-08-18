Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения, — Кремль

В Кремле заявляют, что Россия исключает возможность "замораживания" войны против Украины по линии соприкосновения.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кремля

Россия не заинтересована в прекращении боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о предложении иностранных стран заморозить российско-украинскую войну по линии соприкосновения.

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Диалог с США

В администрации Путина также ответили, действительно ли Россия и США ведут "тихую дипломатию", как отмечается в публикациях американских СМИ.

"Дипломатия, как правило, всегда ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, по-видимому", — сказал Ушаков.

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Ранее в МИД России категорически отвергли идею прекращения боевых действий на существующей линии соприкосновения в войне против Украины, заявив, что это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".

Что предшествовало

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

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