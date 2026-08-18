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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Вимоги РФ щодо припинення війни
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Росія виключає можливість "замороження" війни проти України по лінії зіткнення, - Кремль

путін

У Кремлі стверджують, що Росія виключає можливість "замороження" війни проти України по лінії зіткнення.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Заява Кремля

Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій за нинішньою лінією зіткнення.

"Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це", — сказав Ушаков, відповідаючи на питання про пропозицію іноземних країн заморозити російсько-українську війну по лінії зіткнення.

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Діалог зі США

У Путіна також відповіли, чи дійсно Росія і США ведуть "тиху дипломатію", як зазначається в публікаціях американських ЗМІ.

"Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви, мабуть", — сказав Ушаков.

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Раніше у МЗС Росії категорично відкинули ідею зупинення бойових дій на наявній лінії зіткнення у війні проти України, заявивши, що це нібито "знецінить подвиг дідів, які перемогли нацизм".

Що передувало

  • Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.
  • 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
  • Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
  • Також Зеленський згодом повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

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Автор: 

кремль (503) росія (47408) війна в Україні (9034) Ушаков Юрій (37)
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Топ коментарі
+13
Ну это пока вы можете. Гитлер в апреле 1945 был тоже не заинтересован во многих вещах, но его никто особо не спрашивал. Всем понятно что воевать вы будете пока сможете или пока не сдохнет *****, потом конечно придется всем резко переобуваться. Будем надеяться что Ушаков тоже не доживет до этого момента, все таки 80 лет почти. Пора уже к Сатане отправляться.
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18.08.2026 17:57 Відповісти
+3
Кончені істоти😡😡😡
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18.08.2026 18:10 Відповісти
+2
Так никто кроме парашного агента Янелоха это и не предлагает. Вот восточная граница.
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18.08.2026 18:08 Відповісти

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