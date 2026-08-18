Росія виключає можливість "замороження" війни проти України по лінії зіткнення, - Кремль

У Кремлі стверджують, що Росія виключає можливість "замороження" війни проти України по лінії зіткнення.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Заява Кремля

Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій за нинішньою лінією зіткнення.

"Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це", — сказав Ушаков, відповідаючи на питання про пропозицію іноземних країн заморозити російсько-українську війну по лінії зіткнення.

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Діалог зі США

У Путіна також відповіли, чи дійсно Росія і США ведуть "тиху дипломатію", як зазначається в публікаціях американських ЗМІ.

"Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви, мабуть", — сказав Ушаков.

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Раніше у МЗС Росії категорично відкинули ідею зупинення бойових дій на наявній лінії зіткнення у війні проти України, заявивши, що це нібито "знецінить подвиг дідів, які перемогли нацизм".

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.

28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Також Зеленський згодом повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

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