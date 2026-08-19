РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13704 посетителя онлайн
Новости Операция Форест Гамп
6 815 36

Операция "Форест Гамп": экс-заместитель руководителя ОП Мудра извещена о подозрении (дополнено)

Ирина Мудра

Бывшей заместительнице главы Офиса Президента Ирине Мудрой объявили о подозрении 19 августа в ходе операции НАБУ и САП по разоблачению преступной группы, в которой участвовали народные депутаты и высокопоставленные чиновники ОП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности задержания

Сначала о задержании Мудрой сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и СМИ. 

"Ирину Мудру задержали. Сейчас она находится на следственных действиях в НАБУ. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания", — написал Гончаренко.

В то же время, адвокат Мудрой опроверг информацию о ее задержании. Пока она только получила подозрение, сказал он в комментарии агентству "РБК-Украина". Также, добавил он, правоохранители провели два обыска на двух объектах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Форест Гамп": Рада вызывает Пышного на заседание из-за ситуации с "Сенс-банком"

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко выиграет, и нам всем будет конец: заместительница главы ОП обсуждает должность главы САП

Автор: 

задержание (6831) Мудра Ирина (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
А потім нова злочинна організація збере ії горші на заставу
показать весь комментарий
19.08.2026 18:59 Ответить
+15
Я знав, коли обрали Голобородька, то він почне підтягувати своїх. Це нормальна практика. Я знав, що вони хоч і при грошах, але ніщеброди по суті. Я знав, що ці будуть красти, АЛЕ - ЩО Б ТАК, такими МАШТАБАМИ, я навіть уявити не міг. При чому як тільки безпардонно, нахабно, масовано.
показать весь комментарий
19.08.2026 19:02 Ответить
+14
показать весь комментарий
19.08.2026 18:57 Ответить

Загрузка...

 
 