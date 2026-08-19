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Операция "Форест Гамп": экс-заместитель руководителя ОП Мудра извещена о подозрении (дополнено)
Бывшей заместительнице главы Офиса Президента Ирине Мудрой объявили о подозрении 19 августа в ходе операции НАБУ и САП по разоблачению преступной группы, в которой участвовали народные депутаты и высокопоставленные чиновники ОП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности задержания
Сначала о задержании Мудрой сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и СМИ.
"Ирину Мудру задержали. Сейчас она находится на следственных действиях в НАБУ. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания", — написал Гончаренко.
В то же время, адвокат Мудрой опроверг информацию о ее задержании. Пока она только получила подозрение, сказал он в комментарии агентству "РБК-Украина". Также, добавил он, правоохранители провели два обыска на двух объектах.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
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+25 Vujko Donetski
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+14 Green Bill #603485
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